Anaxágoras, filósofo presocrático: "Todo está en todo"

“Todo está en todo”. Esta frase atribuida a Anaxágoras suena casi como una consigna contemporánea sobre la interdependencia, pero nace en uno de los momentos más fértiles de la filosofía griega: cuando los pensadores presocráticos intentaban explicar de qué está hecho el mundo sin recurrir únicamente al mito.

Anaxágoras, nacido en Clazómenas hacia el siglo V a. C., llevó a Atenas una forma de pensar que miraba la naturaleza como un problema racional. Frente a quienes buscaban un único principio —el agua, el aire, el fuego, lo indefinido—, propuso una idea más extraña y más sutil: ninguna cosa nace de la nada ni desaparece por completo. Lo que llamamos nacimiento y muerte serían, en realidad, mezclas y separaciones.

Nada está separado de lo demás

Ahí entra la fuerza de la frase. “Todo está en todo” no significa que una piedra sea literalmente un árbol o que el mar sea una montaña. Significa que cada cosa contiene, en proporciones distintas, partículas o semillas de todas las demás. Una realidad aparece como carne, hueso, oro, trigo o sangre porque en ella predomina cierto componente, no porque esté completamente aislada del resto del universo.

La idea puede parecer extravagante vista desde la ciencia actual, pero filosóficamente fue un salto enorme. Anaxágoras estaba intentando resolver un problema que obsesionaba a los griegos: cómo puede algo cambiar sin dejar de ser. Si de la nada no puede surgir nada, y si lo que existe no puede desaparecer absolutamente, entonces el cambio no es creación ni aniquilación, sino reorganización. El mundo no se rompe y se rehace desde cero: se reordena.

La inteligencia

Su gran aportación fue añadir a esa mezcla una fuerza ordenadora: el Nous, la mente o inteligencia. Para Anaxágoras, el universo no era una masa caótica que se organizaba por azar ciego, sino una mezcla primordial puesta en movimiento por una inteligencia capaz de separar, distinguir y ordenar. Esa noción tendría una larga vida en la historia de la filosofía, porque introducía una pregunta decisiva: si el mundo tiene estructura, ¿basta con la materia para explicarla o hace falta también un principio ordenador?

La sentencia también permite una lectura menos técnica y más cercana. Decir que todo está en todo es recordar que ninguna realidad se entiende sola. Una persona lleva dentro su infancia, su familia, su ciudad, sus heridas, sus lecturas, sus miedos y hasta las épocas que no vivió pero que la formaron indirectamente. Un objeto contiene trabajo, materia, comercio, deseo, explotación o cuidado. Una palabra arrastra siglos. Una decisión pequeña puede tener consecuencias que se expanden más allá de quien la toma.

La realidad como mezcla

Por eso la frase conserva una rara actualidad. En un tiempo acostumbrado a separar —lo privado de lo político, lo local de lo global, lo humano de lo natural—, Anaxágoras ofrece una imagen incómoda: la realidad como mezcla. Nada aparece limpio de relaciones. Nada es del todo autosuficiente. Lo que somos está atravesado por lo que aparentemente no somos.

También hay una advertencia en esa mirada. Si todo participa de todo, cada cosa merece una atención más cuidadosa. El mundo no sería un conjunto de compartimentos cerrados, sino una trama. Tocar una parte implica alterar otras. Esa intuición, que en Anaxágoras nace como explicación cosmológica, puede leerse hoy con resonancias ecológicas, sociales e incluso morales: lo que se daña en un punto no queda siempre encerrado allí.

El atractivo de los presocráticos está precisamente en eso: pensaban antes de que las disciplinas estuvieran domesticadas. Cosmología, física, ética, política y poesía todavía no caminaban por pasillos separados. Una frase como “Todo está en todo” puede ser una hipótesis sobre la materia, pero también una manera de mirar la vida.

Anaxágoras no nos dejó una fórmula científica válida en sentido moderno. Nos dejó algo quizá más duradero para la cultura: una sospecha. La sospecha de que el mundo no se entiende desde la pureza, sino desde la mezcla; no desde el aislamiento, sino desde la relación. Y esa idea, más de dos mil años después, sigue abriendo una pregunta sencilla y difícil: cuánto de los demás hay en cada cosa que creemos nuestra.