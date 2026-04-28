Cofidis se transforma: una nueva mirada para una banca más humana

Cofidis, referente en la financiación de proyectos particulares, lo tiene claro y por ello ha decidido renovar su identidad visual por completo. No se trata de un simple cambio estético; es una declaración de intenciones que busca reflejar lo que la entidad representa hoy: una marca cercana, humana y plenamente disponible para sus clientes.

Un diseño que habla de cercanía y movimiento

Tras acumular más de 35 años de trayectoria en el mercado español, la compañía ha sentido la necesidad de alinear su imagen con su actual proceso de transformación. El resultado es un logo que respira modernidad e intencionalidad. El icónico símbolo de la entidad ha ganado una definición mucho más clara, cobrando un protagonismo que no es casual: busca transmitir una sensación constante de impulso, movimiento y, sobre todo, acompañamiento hacia el usuario.

En este rediseño, los detalles marcan la diferencia. Se han introducido colores notablemente más vibrantes que inyectan energía a la marca, apoyados por una tipografía con mayor carácter y fuerza visual. Un aspecto curioso y cargado de significado es la unión de las letras “c” y “o”. Este enlace gráfico funciona como un guiño directo a la unión y proximidad que definen la relación de la entidad con la sociedad.

Como explica Pierre Salomon, responsable de marca y crecimiento de la entidad: "Queremos que toda representación de nuestra identidad refleje quiénes somos a día de hoy y cómo queremos seguir acompañando a la sociedad en el futuro". Según el directivo, este cambio no altera la metodología de trabajo que les ha permitido ganarse la confianza del público durante décadas.

Evolución sin perder el ADN

Aunque la imagen cambie, la esencia permanece. Cofidis ha aprovechado esta etapa para redefinir sus valores fundamentales, adaptándolos a los retos actuales sin olvidar sus raíces. En primer lugar, compromiso, demostrado con una responsabilidad real con cada cliente y con el entorno social. En segundo lugar, simplicidad, cuya meta es facilitar la vida cotidiana de las personas mediante procesos sencillos. Por último, rendimiento, entendido como esa chispa que exige superarse para ofrecer resultados tangibles.

El nuevo logo ya está presente / Cofidis

Proyección internacional y deportiva

Este despliegue visual no se detiene en las fronteras españolas. La nueva identidad se está aplicando de forma simultánea en los otros ocho países europeos donde opera el grupo, incluyendo naciones como Francia, Portugal, Italia, Polonia o Hungría, entre otros.

Además, la visibilidad de la marca se potencia a través de su histórico vínculo con el deporte. El nuevo emblema ya es visible en los maillots y todo el equipamiento del equipo Cofidis de ciclismo, unificando así la nueva identidad corporativa con uno de sus patrocinios más emblemáticos.

Sobre la entidad

Cofidis se mantiene como uno de los pilares del crédito al consumo en el continente, formando parte del grupo francés Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Con una inversión crediticia que supera los 1.800 millones de euros y un equipo de más de 800 profesionales, la entidad sigue apostando por la educación financiera a través de iniciativas como el portal vivemasvidas.com, demostrando que, más allá de los números, su foco sigue estando en las personas

Toda la información se encuentra disponible en www.cofidis.es En esta nueva etapa la entidad tiene un nuevo logo, una nueva identidad pero el compromiso de siempre.