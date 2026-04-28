De los ejercitadores de mandíbula al enjuague de aceite: los dentistas alertan de los "vendehúmos" que promocionan peligrosas modas virales

Blanqueamientos caseros con bicarbonato, limón, carbón activo o agua oxigenada, uso de 'borradores mágicos' para eliminar manchas, ejercitadores de mandíbula para alterar la estética facial o prácticas como el oil pulling -enjuague con aceite para reducir bacterias- presentadas como sustituto de la higiene oral convencional. El Consejo General de Dentistas de España alerta este martes de las tendencias virales difundidas a través de redes sociales que trivializan tratamientos complejos o promueven prácticas potencialmente lesivas para dientes y encías.

El Consejo "reitera su posición firme en favor de la ciencia y de la Odontología basada en la evidencia frente a la proliferación de pseudoterapias, pseudociencias y tratamientos dentales caseros o comercializados por internet sin supervisión profesional, una tendencia que pone en riesgo la salud bucodental de la población y genera falsas expectativas entre los pacientes".

Sin respaldo científico

El Consejo General ha elaborado el informe técnico 'Pseudociencias y pseudotratamientos en Odontología', un documento que analiza algunas de las principales corrientes y prácticas sin respaldo científico detectadas en el ámbito bucodental, así como sus posibles consecuencias para la salud.

El informe advierte del crecimiento de "mensajes engañosos" que se presentan como alternativas eficaces, pero que en realidad son prácticas que "carecen de la más mínima evidencia científica". Entre estas pseudociencias se encuentran la denominada odontología biológica, neurofocal, holística o la biodescodificación dental, que atribuyen supuestos beneficios diagnósticos o terapéuticos sin base científica contrastada.

Homeopatía

El documento también analiza el potencial papel de la homeopatía y de la acupuntura en el campo de la salud oral, y detalla el aumento de tendencias virales difundidas a través de redes sociales que trivializan tratamientos complejos o promueven prácticas potencialmente lesivas para dientes y encías.

Entre las más frecuentes destacan, además de las anteriormente mencionadas, las pastas dentífricas elaboradas con productos abrasivos, los alineadores adquiridos por internet sin control clínico o el limado doméstico de dientes para modificar su forma.

"Estas prácticas no solo carecen de evidencia, sino que además pueden provocar desgaste irreversible del esmalte, sensibilidad extrema, lesiones gingivales, alteraciones de la oclusión, fracturas dentarias, trastornos de la articulación temporomandibular o retrasos diagnósticos, entre otros", señala el Consejo.

Valoración clínica

El presidente del Consejo, el doctor Óscar Castro Reino, subraya que "la salud no puede quedar en manos de modas virales, gurús digitales o supuestos remedios milagrosos. Cuando hablamos de tratamientos sanitarios, solo la evidencia científica ofrece garantías reales al paciente".

Recuerda que "ningún vídeo en redes sociales ni ningún influencer sustituye la valoración clínica de un dentista colegiado. Acudir a profesionales cualificados es la única forma de recibir diagnósticos precisos y tratamientos seguros". El Consejo insiste en que cualquier intervención bucodental debe realizarse tras una exploración individualizada y por profesionales habilitados legalmente, utilizando productos sometidos a los correspondientes controles sanitarios y regulatorios.

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La Organización Colegial recomienda desconfiar de mensajes que prometen resultados rápidos, económicos o “naturales” sin pruebas científicas. "La mejor defensa frente a los vendehúmos sanitarios es la información veraz, el criterio profesional y la confianza en la ciencia, que es desde luego la postura que siempre hemos defendido desde nuestra organización", concluye el doctor Castro.