Alerta alimentaria por salmonela en una moringa ecológica distribuida en casi toda España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta por la presencia de Salmonella spp. en varios productos de moringa ecológica de la marca El Granero procedentes de Alemania. El aviso, con referencia ES2026/240, fue comunicado este martes 28 de abril tras una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Castilla-La Mancha a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

La recomendación para los consumidores es clara: no consumir los productos afectados si se tienen en casa. AESAN ha trasladado la información a las comunidades autónomas para comprobar la retirada de los lotes implicados de los canales de comercialización. La agencia recuerda que gestiona alertas alimentarias para proteger la salud de la población cuando se detectan riesgos en productos puestos en el mercado.

Los productos incluidos en la alerta son dos. El primero es Moringa bio, de la marca El Granero, en envase de 90 cápsulas, con número de lote 10C4, fecha de caducidad 31/12/2027, peso de 36 gramos y conservación a temperatura ambiente.

El segundo producto afectado es Moringa bio, de la marca El Granero integral, en formato envasado, con número de lote MO260635, fecha de caducidad 30/06/2027, peso de 150 gramos y también conservación a temperatura ambiente.

La moringa (Moringa oleifera), conocida como el "árbol de la vida", es una planta tropical nativa de la India, altamente valorada por su perfil nutricional y medicinal. Es rica en antioxidantes, hierro, calcio y vitaminas, y sirve para fortalecer el sistema inmune, reducir la inflamación, mejorar la digestión y controlar niveles de azúcar y colesterol.

Distribución por casi todo el país

Según la información disponible, la distribución inicial alcanzó a Andalucía, Asturias, Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Extremadura, Comunidad Valenciana, País Vasco, Madrid, Melilla, Murcia, Navarra, La Rioja, Canarias, Aragón y Cantabria. AESAN advierte, no obstante, de que no se descartan redistribuciones a otras comunidades autónomas.

La salmonela es una bacteria asociada a intoxicaciones alimentarias. La propia AESAN señala que la salmonelosis es una de las infecciones gastrointestinales de transmisión alimentaria más notificadas en humanos y una causa importante de brotes alimentarios.

Las personas que hayan consumido alguno de los lotes afectados y presenten síntomas compatibles con salmonelosis deben acudir a un centro de salud. Los síntomas más habituales son diarrea y/o vómitos, acompañados en algunos casos de fiebre y dolor de cabeza.

La alerta no implica que todos los productos de la marca estén afectados, sino únicamente los lotes concretos identificados por AESAN. La recomendación práctica es revisar el envase, comprobar el lote y la fecha de caducidad, y abstenerse de consumirlo si coincide con alguno de los productos incluidos en el aviso.