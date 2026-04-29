Alfred Hitchcock, cineasta: “El drama es la vida con las partes aburridas eliminadas”

“El drama es la vida con las partes aburridas eliminadas”. La frase pronunciada por el recordado Alfred Hitchcock, de quien este 29 de abril se cumplen 46 años de su muerte, tiene la precisión de un bisturí. No intenta definir el cine con solemnidad, sino con una imagen casi de sala de montaje: la vida está llena de esperas, trámites, silencios inútiles, desplazamientos sin interés y conversaciones que no llevan a ninguna parte. El drama empieza cuando alguien decide cortar todo eso.

Hitchcock entendió como pocos que una película no tiene por qué reproducir la realidad, sino organizarla para producir efecto. Su cine no buscaba parecerse a la vida minuto a minuto. Buscaba llevar al espectador exactamente al punto donde la vida se vuelve insoportable, peligrosa, ambigua o magnética. En sus películas, lo importante no era solo lo que ocurría, sino cuándo ocurría, desde dónde se veía y cuánto tiempo se obligaba al público a esperar.

Ahí está la clave de su frase. El drama no nace necesariamente de grandes tragedias, sino de una selección brutal. El cineasta decide qué entra y qué queda fuera. Una puerta que se abre, una sombra al fondo, una mirada que dura un segundo más de lo normal, una conversación aparentemente banal que esconde una amenaza. Hitchcock no llenaba la pantalla de sobresaltos: retiraba lo sobrante hasta que lo cotidiano empezaba a parecer peligroso.

La clave de su suspense

Por eso su suspense sigue funcionando. En ‘Psicosis’, ‘Vértigo’, ‘La ventana indiscreta’ o ‘Con la muerte en los talones’, la vida ordinaria se tuerce por una grieta mínima: una sospecha, un deseo, una confusión, una identidad falsa, una habitación en la que quizá no deberíamos mirar. El mundo parece reconocible, pero está editado para que nada sea del todo inocente.

El cineasta Alfred Hitchcock. / EPE

La frase también explica una diferencia fundamental entre vivir y narrar. En la vida real, muchas cosas importantes llegan rodeadas de tiempos muertos. En una película, esos tiempos muertos se sacrifican para que la emoción avance. No porque sean falsos, sino porque el relato necesita concentración. Hitchcock sabía que el público no paga para ver la vida tal como es, sino para verla convertida en experiencia: miedo, deseo, intriga, risa nerviosa, alivio.

Esa idea puede sonar simple, pero contiene una lección enorme para cualquier forma de contar. Un artículo, una novela, una serie, un discurso o una escena funcionan cuando alguien ha sabido quitar lo que estorba. No se trata de empobrecer la realidad, sino de encontrar su nervio. Hitchcock no decía que la vida fuera aburrida; decía que el drama aparece cuando la vida pasa por una inteligencia que selecciona.

También hay una paradoja en todo esto. Muchas de las mejores escenas de Hitchcock parecen lentas. No tienen prisa. Pero no son aburridas. La famosa diferencia está ahí: una escena puede avanzar despacio y, aun así, estar cargada de tensión. Lo aburrido no es lo pausado, sino lo que no produce expectativa. Hitchcock podía sostener una espera porque sabía cargarla de amenaza. El espectador no miraba el reloj: miraba la puerta, la ventana, el vaso, la escalera.

Un cirujano del control

En tiempos de consumo rápido, la frase conserva una vigencia evidente. Hoy se corta casi todo: vídeos, mensajes, titulares, series, conversaciones. Pero eliminar lo aburrido no significa hacer todo más ruidoso ni más corto. Significa saber qué sobra. Hitchcock no era un fabricante de estímulos al azar; era un maestro del control. Sabía que el suspense depende tanto de lo que se muestra como de lo que se oculta.

Su cine sigue recordando que la emoción no aparece por acumulación, sino por precisión. Una bomba bajo una mesa puede dar más tensión que una explosión si el público sabe que está ahí y los personajes no. Una ducha puede volverse una de las escenas más famosas de la historia si el montaje, la música y el punto de vista convierten un gesto cotidiano en pesadilla.

La frase de Hitchcock funciona, en el fondo, como una teoría del oficio. Contar es cortar. Dramatizar es elegir. Eliminar lo aburrido no es maquillar la vida, sino descubrir en ella una forma más intensa, más peligrosa y más memorable. La realidad pone los materiales; el cineasta decide dónde empieza el temblor.