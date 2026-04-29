Bertrand Russell, filósofo: “El problema del mundo es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas”

“El problema del mundo es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas”. La frase de Bertrand Russell circula hoy como un latigazo perfecto para tiempos de redes sociales, tertulias inflamadas y opiniones disparadas a quemarropa. La formulación más documentada en inglés aparece como: “The fundamental cause of the trouble is that in the modern world the stupid are cocksure while the intelligent are full of doubt”, vinculada a Russell y citada en recopilaciones a partir de textos de los años treinta.

La idea no ha perdido filo. Al contrario. Parece escrita para una época en la que la seguridad se premia más que la precisión, y la contundencia viaja mejor que el matiz. Quien duda parece débil. Quien habla como si tuviera todas las respuestas parece preparado. Y ahí empieza el problema que Russell detectó con tanta mala leche como lucidez: la ignorancia no siempre se presenta tímida; muchas veces entra por la puerta con voz alta, gesto firme y eslogan preparado.

Russell no era precisamente un pensador menor en asuntos de conocimiento. Matemático, lógico, filósofo, ensayista y activista, dedicó buena parte de su vida a desmontar certezas cómodas. Fue uno de los grandes nombres de la filosofía analítica y recibió el Premio Nobel de Literatura en 1950, reconocido por la amplitud de su obra y su defensa de ideales humanitarios y libertad de pensamiento.

Cómo circula el poder de la opinión

La frase funciona porque no es solo un insulto contra los necios. Es, sobre todo, una advertencia sobre cómo circula el poder de la opinión. La persona inteligente —en el sentido russelliano, no como simple acumulación de datos— sabe que la realidad es compleja, que los hechos admiten capas, que una explicación puede ser incompleta y que conviene dejar siempre una puerta abierta a la corrección. Esa prudencia intelectual, sin embargo, tiene mala prensa en los escenarios donde gana quien parece no vacilar.

La estupidez, en cambio, suele tener una ventaja comunicativa: no se detiene. No matiza, no revisa, no concede, no se pregunta si puede estar equivocada. Avanza. Y en un debate público construido a golpe de titulares, cortes de vídeo y frases compartibles, esa seguridad puede confundirse fácilmente con autoridad. Russell no denuncia solo una carencia individual, sino un fallo colectivo: nos impresiona demasiado quien no duda.

La sentencia también recuerda una vieja incomodidad democrática. Una sociedad abierta necesita ciudadanos capaces de opinar, discutir y decidir. Pero esa misma libertad puede convertirse en un escenario perfecto para la arrogancia mal informada. No basta con que todos puedan hablar; hace falta que la duda, la evidencia y la humildad intelectual no parezcan defectos frente al grito.

Ahí está la actualidad de Russell. En política, la frase se reconoce enseguida: dirigentes que venden soluciones simples a problemas enormes, comentaristas que convierten cualquier asunto en consigna, votantes que prefieren una certeza emocional a una explicación compleja. En redes, todavía más: la velocidad castiga a quien se toma tiempo para pensar y premia a quien responde primero, aunque responda mal.

La soberbia de quien no sabe que no sabe

Pero la frase no debe leerse como una invitación al elitismo. Russell no está diciendo que la inteligencia pertenezca a una clase cerrada ni que la gente corriente deba callar. Su blanco es otro: la soberbia de quien no sabe que no sabe. La duda no es patrimonio de académicos ni expertos; es una forma de higiene mental. Cualquiera puede practicarla. Y cualquiera puede perderla.

La paradoja es que la duda también puede enfermar. Si se convierte en parálisis, en incapacidad para decidir o en miedo permanente a equivocarse, deja de ser virtud y se vuelve bloqueo. Russell no elogia la indecisión crónica. Lo que defiende es otra cosa: una seguridad razonable, construida con pruebas, argumentos y conciencia de límite. Pensar bien no significa no afirmar nunca; significa saber cuánto pesa lo que afirmamos.

Quizá por eso la frase sigue viajando tanto. Porque retrata una escena que todos hemos visto: alguien que sabe poco habla como si hubiera cerrado el asunto para siempre; alguien que sabe mucho empieza con un “depende”. La tragedia es que el “depende” suele sonar menos convincente, aunque sea más honesto.

Russell dejó una advertencia que atraviesa décadas: el mundo no solo se complica por la ignorancia, sino por la ignorancia segura de sí misma. Y frente a eso, la duda no es debilidad. Es una forma de resistencia. Una manera de decir que la realidad merece algo más que una respuesta rápida, una frase cerrada y una certeza de cartón.