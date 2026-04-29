El experimento de un laboratorio que pone a prueba el mito de que si un alimento no está más de 5 segundos en el suelo se puede comer

Seguro que más de una vez has oído a alguien decirlo con absoluta convicción: si un alimento cae al suelo y se recoge antes de cinco segundos, se puede comer. La llamada regla de los cinco segundos forma parte de ese repertorio de pequeñas leyes domésticas que nadie sabe muy bien de dónde salen, pero que sobreviven porque resultan cómodas. Un caramelo, una galleta, una patata frita o una chuchería se escapan de la mano, tocan el suelo y empieza la cuenta atrás. Uno, dos, tres… rescatado. Como si las bacterias tuvieran que pedir permiso antes de subirse.

El laboratorio SACIM | Control de Calidad Alimentaria ha decidido poner el mito a prueba con un experimento sencillo y visual publicado en Instagram. La idea era comparar una misma muestra antes y después de estar en contacto con el suelo de la calle durante cinco segundos. Para hacerlo, colocaron una chuchería directamente en una placa de cultivo y, después, esa misma muestra tras haber tocado el suelo en otra placa.

El resultado fue claro. Tras la incubación, en la muestra que no había tocado el suelo no se observó crecimiento. En cambio, en la muestra que sí estuvo en contacto con el suelo apareció crecimiento bacteriano. El laboratorio explica que se trataba de un medio no selectivo, por lo que podían desarrollarse distintos tipos de microorganismos.

La conclusión del ensayo no deja demasiado margen para el romanticismo de la merienda rescatada: aunque el contacto dure solo unos segundos, el suelo puede ser suficiente para contaminar un alimento. No hace falta que quede lleno de tierra ni que tenga aspecto sospechoso. Los microorganismos no avisan con cartel luminoso. Están ahí, aunque no se vean.

Eso sí, el propio laboratorio acota bien el alcance del experimento. No se trata de una prueba diseñada como estudio académico amplio ni de un análisis exhaustivo de todos los suelos, alimentos, tiempos y condiciones posibles. SACIM señala que el ensayo se realizó en condiciones no estériles con la intención de representar una situación cotidiana. Es decir, algo parecido a lo que puede ocurrir en la vida real cuando una golosina cae al suelo de la calle.

Las reacciones al experimento

La publicación ha funcionado porque toca una escena universal. Todo el mundo tiene una teoría sobre qué hacer cuando algo comestible acaba en el suelo. La sección de comentarios se convirtió rápidamente en una mezcla de microbiología popular, humor y defensa cerrada del “aquí no se tira nada”. “No se vale porque no la sopló cuando la levantó”, escribió un usuario, en uno de los comentarios más celebrados. Otro añadió una precisión de protocolo doméstico: “No la limpiaste tres veces en tu camisa”.

También hubo quien cuestionó el procedimiento con más ironía que espíritu científico. Algunos usuarios señalaron que la chuchería debía caer libremente, no ser presionada contra el suelo; que había que recogerla antes de los cinco segundos; o que faltaba el paso decisivo: soplarla, frotarla contra la ropa y comprobar que no tuviera pelos ni puntos negros adheridos. La broma resume muy bien el fondo del asunto: mucha gente sabe que comer algo del suelo no es precisamente una buena idea, pero la costumbre pesa.

Depende de varios factores

La ciencia, sin embargo, es bastante menos sentimental. El tiempo de contacto importa, pero no funciona como una frontera mágica. La contaminación puede producirse casi de inmediato si el alimento toca una superficie sucia o húmeda, o si tiene una textura pegajosa que facilita que se adhieran partículas y microorganismos. Una chuchería, por ejemplo, no es lo mismo que una corteza seca de pan. El tipo de alimento, el estado del suelo y la cantidad de humedad cambian mucho la película.

Las bacterias no esperan 5 segundos para "subirse" a un alimento en el suelo. / Universidad de Durham.

También conviene distinguir entre contaminación y enfermedad. Que aparezca crecimiento bacteriano no significa automáticamente que quien coma ese alimento vaya a ponerse malo. Depende del tipo de microorganismo, de la cantidad ingerida, del estado de salud de la persona y de otros factores. Pero el experimento sí desmonta la idea más cómoda del mito: que cinco segundos son una especie de escudo higiénico. No lo son.

Lo que no mata engorda

La publicación también abrió una preocupación muy real para familias con niños pequeños. Una madre comentaba que su hijo vive prácticamente en el suelo del parque y que es inevitable que toque superficies y luego se lleve las manos a la boca. Ahí la respuesta tiene que ser práctica, no alarmista. Los niños entran en contacto con microorganismos constantemente; forma parte de la vida cotidiana. La clave no es criar en una burbuja, sino reducir riesgos razonables: lavar manos cuando sea posible, evitar que coman alimentos caídos en la calle y extremar el cuidado en suelos especialmente sucios, zonas con animales, baños o espacios húmedos.

El atractivo del experimento de SACIM está en que no necesita grandes tecnicismos para hacerse entender. Una placa limpia, una placa con crecimiento y una pregunta que cualquiera se ha hecho alguna vez: “¿Tú te la comerías o va directa a la basura?”. La respuesta, si se mira desde la seguridad alimentaria, es bastante simple: si cae al suelo de la calle, mejor no comerlo.

Otra cosa es lo que uno haya hecho toda la vida. La regla de los cinco segundos seguirá circulando porque tiene humor, porque apela a la infancia y porque siempre habrá alguien dispuesto a defender que “lo que no mata engorda”. Pero el laboratorio ha puesto sobre la mesa una evidencia visual difícil de discutir: los microorganismos no esperan a que termine la cuenta atrás. Y soplar, por mucho que tranquilice, no convierte el suelo en una superficie limpia.