Pista de baile en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid para cumplir el deseo Paula de disfrutar del baile de su nieta: "Que me vea es un lujo"

El Hospital General Universitario Gregorio Marañón, centro público de la Comunidad de Madrid, ha hecho realidad uno de los deseos más especiales de Paula, de 82 años y paciente de la Unidad de Cuidados Paliativos, ver bailar a su nieta Claudia, bailarina profesional de 'pole dance'. La especial actuación, cargada de emoción, se celebró en la azotea del Hospital Oncológico del centro, tuvo lugar este 29 de abril, Día Internacional de la Danza.

"Llevaba muchísimos años sin verme competir, ni en una exhibición en persona. Me veía en vídeo por teléfono. Antes de que pasase nada, quería que lo viviese por última vez. Siempre se ha comportado conmigo increíble. Es un cielo", describe la nieta sobre lo emotivo del improvisado evento. "Que ella me vea, para mí también es un lujo", confiesa.

El amor de la abuela

Según relata el hospital madrileño, la iniciativa surgió tras la llegada de Paula a la unidad, donde el equipo asistencial conoció, a través de su hija María, "el gran vínculo existente" entre la paciente y su nieta. Ante el deseo de la familia de que pudiera disfrutar de una última actuación de Claudia, quien tenía una competición en Portugal en los próximos días y a la que Paula no podría asistir, se decidió llevar la actuación al hospital.

"Como estamos en una situación bastante complicada, si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a Mahoma. Estamos intentando que nos vea lo más fuertes y felices posible", confiesa la nieta que, admite, hubo nervios por parte de las dos ante una actuación cargada de sentimiento.

Humanizar la asistencia

Gracias a la implicación de todo el equipo sanitario, esta acción se planificó en tiempo récord. En apenas un día, y garantizando todas las medidas de seguridad y condiciones sanitarias necesarias, se pudo preparar e instalar una barra portátil en la azotea del hospital, donde Claudia ofreció su actuación. El encuentro, "sencillo y espontáneo", describe el centro madrileño, se convirtió en "un momento muy especial" no solo para Paula y su familia, sino también para los profesionales y otros pacientes que pudieron compartir la experiencia.

La labor de la Unidad de Cuidados Paliativos no se limita a aliviar el dolor y controlar los síntomas físicos, señalan los médicos

Médicos, personal de enfermería y trabajadores del centro se volcaron en esta iniciativa, que quiso poner en valor el papel del acompañamiento y la humanización en la atención sanitaria, enfatiza el gran hospital madrileño. La labor de la Unidad de Cuidados Paliativos no se limita a aliviar el dolor y controlar los síntomas físicos, sino que también incluye el cuidado emocional y la preservación de la identidad de cada paciente, señalan sus responsables.

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"La enfermedad puede quitar muchas cosas, pero no lo más profundo de la persona. Recuperar esos vínculos y aquello que da sentido a su vida también forma parte del tratamiento", asegura Celia Suárez, médico de cuidados paliativos del Marañón. En el caso de Paula, su conexión con su nieta y la danza representa una parte importante de su historia. "Hacer posible este encuentro ha supuesto un beneficio completo para la paciente, su familia, el equipo sanitario y el resto de los asistentes" ha recalcado Ana González, supervisora de la Unidad de Cuidados Paliativos del hospital.