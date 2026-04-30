Qué se hace con los miembros amputados: la explicación de un enfermero que ha disparado la curiosidad en las redes sociales

Hay preguntas que casi nadie se hace hasta que alguien las lanza en voz alta. Una de ellas acaba de provocar una mezcla de sorpresa, humor negro y curiosidad médica en Instagram: ¿qué se hace con los miembros amputados?

El enfermero Jorge Ángel, conocido en redes por divulgar temas sanitarios de forma sencilla, ha explicado en un vídeo publicado en su canal de Instagram, donde le siguen más de un millón de personas, qué ocurre con una pierna, un brazo u otra parte del cuerpo cuando se amputa en un hospital. Y la respuesta, aunque pueda sonar extraña, parte de una idea básica: el miembro amputado pertenece al paciente.

Según explica el sanitario, una vez retirado, el miembro se guarda en una caja, salvo que suponga un riesgo biológico para la población general. A partir de ahí, lo habitual es que el hospital ofrezca la posibilidad de incinerarlo en sus hornos industriales. Pero no es la única opción.

El protocolo

El paciente también puede decidir qué hacer con esa parte de su cuerpo. Eso sí, no puede llevársela sin más a casa, meterla en el maletero y enterrarla en el jardín. Si quiere enterrarla o incinerarla por su cuenta, el proceso debe hacerse a través de una funeraria, siguiendo un protocolo similar al que se aplica con restos humanos.

La explicación ha sorprendido a muchos usuarios porque toca una zona incómoda entre medicina, propiedad del cuerpo, duelo y burocracia. Una persona que comentó el vídeo contó su propia experiencia: “Cuando me amputaron la pierna llamamos a la funeraria y la mía está enterrada en un cementerio de Madrid. Hacen el mismo protocolo que a un cadáver”.

A partir de ahí, los comentarios se llenaron de preguntas tan macabras como inevitables. Algunos usuarios preguntaban si podrían conservar un miembro amputado en formol, tenerlo en casa, guardarlo en la nevera o incluso organizar un velatorio de “una parte” de sí mismos. Otros tiraron directamente de humor negro: “¿Me estás diciendo que si me corto una mano puedo ir al velatorio de una parte mía?”, escribía un usuario.

El duelo corporal

El vídeo funciona porque revela algo que normalmente permanece fuera de la conversación pública. Las amputaciones se suelen abordar desde el punto de vista quirúrgico, traumático o de rehabilitación, pero pocas veces se habla de qué ocurre físicamente con el miembro retirado. Y, sin embargo, para algunos pacientes puede tener una dimensión emocional muy fuerte.

No todo el mundo quiere saber qué pasó con esa parte de su cuerpo. Algunas personas prefieren que el hospital se encargue de la gestión. Otras sienten la necesidad de enterrarla, incinerarla o darle algún tipo de despedida. Puede parecer extraño desde fuera, pero después de una amputación no solo hay una pérdida funcional: también puede haber un duelo corporal.

La clave, según la explicación del enfermero, es que el paciente tiene margen de decisión, pero no libertad absoluta para manipular esos restos fuera de un circuito sanitario o funerario. La razón es evidente: se trata de tejido humano y puede requerir medidas de seguridad, conservación y tratamiento específicas.

La publicación también deja otra lectura: las redes sociales han convertido temas médicos muy concretos en conversaciones masivas. Lo que en un hospital se resuelve con protocolos internos, en Instagram se transforma en una avalancha de dudas, bromas y experiencias personales. Algunas preguntas suenan disparatadas, pero el interés de fondo es real.