Parece que está ahí desde "siempre", pero hoy se cumplen solo 33 años desde que la Web llegó a nuestras vidas

El 30 de abril de 1993, la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) tomó una decisión que cambió para siempre la historia: anunció que la tecnología de la World Wide Web quedaba disponible para cualquier persona, de forma gratuita y libre de derechos. Lo que hasta entonces había nacido como una herramienta pensada para compartir información entre científicos empezó a convertirse en una infraestructura abierta para el mundo.

La Web había sido propuesta unos años antes por Tim Berners-Lee, investigador británico del CERN que hoy tiene 70 años, como un sistema para enlazar documentos mediante hipertexto y facilitar el intercambio de información entre centros de investigación. La idea combinaba tres piezas esenciales: las páginas web, los enlaces y los navegadores capaces de leer ese contenido. Hoy parece obvio. Entonces fue una revolución silenciosa.

Una decisión que cambió el rumbo de la Historia

La clave de 1993 no fue solo técnica, sino política y cultural. El CERN pudo haber cerrado la tecnología, licenciarla o cobrar por su uso. En lugar de eso, la puso a disposición pública. Esa apertura permitió que universidades, empresas, programadores y usuarios de todo el mundo pudieran desarrollar servidores, navegadores, páginas y servicios sin pedir permiso ni pagar una barrera de entrada.

Ese gesto explica en buena medida la velocidad con la que la Web se expandió. Sin esa decisión, internet quizá habría crecido de una forma mucho más fragmentada, cara o controlada por unos pocos actores. La gratuidad y la interoperabilidad permitieron que la innovación se multiplicara: cualquiera podía publicar, enlazar, crear herramientas o construir nuevos servicios sobre una base común.

Conviene distinguir entre internet y la World Wide Web. Internet es la red de redes, la infraestructura que conecta ordenadores. La Web es uno de los servicios que funcionan sobre internet: el sistema de páginas, enlaces y navegadores que usamos para consultar información. El correo electrónico, por ejemplo, no es la Web, aunque también use internet. La decisión del CERN afectó a la Web, pero terminó acelerando la popularización de internet en la vida cotidiana.

A partir de ahí llegó una transformación enorme: medios digitales, buscadores, comercio electrónico, blogs, redes sociales, plataformas de vídeo, trámites online, educación a distancia y una nueva forma de informarse, trabajar y relacionarse. No todo fue luminoso. La Web también abrió la puerta a desinformación, vigilancia, concentración de poder tecnológico y dependencia digital. Pero su impacto histórico es indiscutible.

Treinta y tres años después, aquella decisión del CERN sigue siendo una de las grandes apuestas por el conocimiento abierto. La Web nació en un laboratorio europeo, pero se hizo universal porque nadie la cerró con llave. Y esa es quizá la lección más poderosa de la efeméride: algunas tecnologías cambian el mundo no solo por lo que permiten hacer, sino por la forma en que se comparten.