Protágoras, filósofo de la Antigua Grecia: “El hombre es la medida de todas las cosas: de las que son, en cuanto que son, y de las que no son, en cuanto que no son”

“El hombre es la medida de todas las cosas: de las que son, en cuanto que son, y de las que no son, en cuanto que no son”. La frase de Protágoras tiene más de dos mil años, pero conserva una fuerza incómoda. No suena a ruina antigua ni a pensamiento enterrado en manuales de filosofía. Suena, más bien, a una pregunta que sigue viva: ¿existe una verdad independiente de nosotros o todo pasa por la mirada humana?

Protágoras fue uno de los grandes sofistas de la Grecia clásica. No era un filósofo encerrado en una escuela, sino un maestro de retórica, política y argumentación. Enseñaba a hablar, persuadir y defender posiciones en una ciudad —la Atenas democrática— donde la palabra tenía poder real. En los tribunales, en la asamblea y en la vida pública, quien sabía argumentar podía influir en las decisiones colectivas.

Ahí se entiende mejor su célebre sentencia. Cuando Protágoras dice que el hombre es la medida de todas las cosas, no está hablando solo del individuo aislado que opina desde su capricho. Está señalando que el conocimiento humano nace siempre desde una perspectiva: sentimos, interpretamos, comparamos, discutimos y juzgamos desde nuestra condición humana. No vemos el mundo desde fuera del mundo. Lo vemos desde dentro.

Una declaración de relativismo

La frase se ha leído muchas veces como una declaración de relativismo. Si cada persona mide la realidad desde sí misma, entonces lo verdadero para uno podría no serlo para otro. El viento puede parecer frío a quien tirita y agradable a quien viene acalorado. Una ley puede parecer justa a una ciudad e injusta a otra. Una decisión política puede verse como prudencia o cobardía según quién la mire.

Ese es el filo de Protágoras: desplaza la verdad absoluta y coloca en primer plano la experiencia. No niega necesariamente que exista una realidad, pero recuerda que la realidad llega a nosotros filtrada por percepción, lenguaje, educación, intereses y contexto. Lo que llamamos verdad no cae del cielo sin mediación; se construye, se discute y se disputa entre seres humanos.

Por eso su pensamiento incomodó tanto a Platón. Para Platón, los sofistas podían convertir la verdad en simple habilidad verbal, en victoria retórica, en opinión bien maquillada. Si todo depende de la medida humana, ¿qué impide que gane el discurso más convincente aunque sea falso? La crítica no ha perdido actualidad. Basta mirar cualquier debate público para comprobar que muchas veces no vence quien tiene más razón, sino quien comunica con más fuerza.

Y, sin embargo, la frase de Protágoras no puede despacharse como una invitación al “todo vale”. También contiene una intuición democrática: si no hay una verdad política que se imponga por sí sola, los ciudadanos deben deliberar, argumentar y contrastar puntos de vista. La vida común no se organiza solo con certezas eternas, sino con acuerdos humanos, normas discutidas y decisiones tomadas en medio de la incertidumbre.

La visión de hoy

En la época de las redes sociales, la sentencia parece escrita con pólvora nueva. Cada usuario mide el mundo desde su pantalla, su algoritmo, su grupo, su herida, su miedo o su deseo. La frase “esa es tu verdad” se ha vuelto moneda corriente. A veces sirve para reconocer perspectivas distintas; otras, para blindarse contra los hechos. Protágoras ayuda a entender esa tensión: la percepción importa, pero una sociedad no puede sobrevivir si renuncia por completo a distinguir entre interpretación y falsedad.

El valor de su frase está precisamente en esa incomodidad. Nos obliga a aceptar que no somos observadores neutrales, pero también nos empuja a preguntarnos qué hacemos con esa limitación. Si el ser humano es la medida, entonces la calidad de esa medida importa: cómo piensa, cómo escucha, cómo contrasta, cómo se corrige, cómo reconoce sus sesgos.

Protágoras no dejó una consigna fácil, sino un problema enorme. Puso al hombre en el centro del conocimiento, pero con ello abrió una grieta que todavía atravesamos: entre verdad y opinión, entre percepción y realidad, entre diálogo y manipulación. Quizá por eso su frase sigue viva. Porque cada época cree haber resuelto qué es la verdad, hasta que alguien vuelve a medir el mundo desde otro lugar.