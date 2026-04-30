Sanidad retira del mercado una crema depilatoria de Deliplus

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado del cese de comercialización y la retirada del mercado de todos los lotes de la crema depilatoria Deliplus Men Depil bajo la ducha, distribuida y comercializada por Mercadona, tras detectar deficiencias relacionadas con la seguridad de uso del cosmético.

La medida no se debe a un problema en la composición del producto, sino a su modo de empleo. Según la AEMPS, las instrucciones permitían que la crema pudiera utilizarse en zonas extensas del cuerpo en el mismo día, algo que podía implicar una sobreexposición al producto y, por tanto, un posible riesgo para el consumidor.

En concreto, la Agencia señala que el uso simultáneo o sucesivo en áreas amplias —como pecho, espalda, brazos o piernas completas— podía aumentar la exposición cutánea a la crema depilatoria. Por este motivo, no era posible garantizar un uso seguro con el etiquetado anterior.

Campaña de control de cosméticos

La decisión se ha adoptado después de que la AEMPS revisara el informe sobre la seguridad del producto dentro de una campaña de control de las evaluaciones de seguridad de cosméticos iniciada en 2025. La Agencia también ha trasladado la información a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas.

Imagen del producto afectado. / AEMPS

La empresa responsable, Viokox S.A., ha cesado la comercialización de la crema afectada y ha procedido a retirarla del mercado. Posteriormente, ha actualizado las instrucciones de uso y las precauciones incluidas en el etiquetado, lo que ha permitido que el producto vuelva a comercializarse con las nuevas advertencias.

Los envases que se encuentran actualmente a la venta ya incorporan una indicación específica: “No depilar más de una zona amplia (pecho, espalda, brazos o piernas completas) el mismo día”.

Para las personas que ya tengan una unidad en casa, la AEMPS indica que pueden utilizarla siempre que respeten esa precaución: no aplicar la crema en más de una zona amplia del cuerpo en la misma jornada. El aviso, por tanto, no exige desechar automáticamente el producto, sino usarlo con una limitación clara para evitar una exposición excesiva.