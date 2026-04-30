Tim Berners-Lee, padre de la Web, se vio venir en 2008 el mundo de la desinformación y las fake-news: "Es urgente la separación entre rumores y ciencia en el ciberespacio"

Tim Berners-Lee vio venir uno de los grandes problemas de nuestra época digital cuando todavía las redes sociales no habían alcanzado su forma actual y la desinformación no era aún una preocupación diaria para gobiernos, medios y ciudadanos. En 2008, el creador de la World Wide Web lanzó una advertencia que hoy suena casi profética: “Es urgente la separación entre rumores y ciencia en el ciberespacio”.

La frase no nació en abstracto. Berners-Lee la pronunció en un contexto muy concreto: la oleada de rumores alarmistas sobre el Gran Colisionador de Hadrones, el acelerador de partículas del CERN. En aquellos días circularon teorías que advertían, sin base científica, de que su puesta en marcha podía generar agujeros negros capaces de engullir la Tierra. Para el científico británico, aquello era un síntoma de algo más profundo: la Web podía servir para difundir conocimiento, pero también para dar apariencia de verdad a ideas falsas, miedos virales y conspiraciones.

Basta pensar en una teoría conspiratoria, que podría llegar así a miles de personas y causar un enorme daño

La paradoja era evidente. Berners-Lee había creado la Web precisamente en el CERN, en 1989, para facilitar el intercambio de información entre científicos de universidades e institutos de todo el mundo, según recuerda el propio laboratorio europeo. En 1993 se liberó la tecnología de la Web para que cualquiera pudiera usarla sin pagar derechos.

Lo que nació como una herramienta para conectar conocimiento podía convertirse también en una autopista para la confusión si no se desarrollaban mecanismos de confianza.

Su inquietud

En declaraciones recogidas entonces por la BBC y difundidas por EFE, Berners-Lee expresó su preocupación por el abuso de la Red para propagar informaciones no veraces. Su inquietud no era solo técnica, sino social: internet permitía que ideas muy minoritarias, sectarias o conspirativas alcanzaran a miles de personas y ganaran una credibilidad que fuera de la Red probablemente no tendrían. “Basta pensar en una teoría conspiratoria, que podría llegar así a miles de personas y causar un enorme daño”, advirtió.

Aquel aviso coincidió con el anuncio de la World Wide Web Foundation, una organización impulsada por Berners-Lee para defender una Web abierta, robusta y accesible. El W3C informó en septiembre de 2008 de la creación de la fundación, cuya misión era promover “One Web” libre y abierta, mejorar sus capacidades y extender sus beneficios a todas las personas del planeta.

Uno de los objetivos que se planteaban entonces era estudiar la fiabilidad de los sitios de internet. La idea no pasaba por crear un censor centralizado ni por puntuar de forma rígida todas las páginas, porque el propio Berners-Lee advertía de que los sitios, como las personas, podían cambiar. Su propuesta apuntaba más bien a desarrollar distintos mecanismos que ayudaran a distinguir fuentes fiables de contenidos dudosos. En aquel momento, medios tecnológicos como The Register recogieron que Berners-Lee defendía algún tipo de sistema de etiquetado o señales de credibilidad para aislar rumores, desinformación y bulos que prosperaban en línea.

Una cuestión muy candente

La cuestión sigue siendo delicada. Separar ciencia y rumor suena necesario, pero decidir quién otorga el sello de fiabilidad abre problemas evidentes: sesgos, errores, intereses políticos, presión de plataformas y riesgo de convertir la lucha contra la desinformación en una forma de control. Wired ya planteó en 2008 esa tensión al preguntarse si la Web necesitaba algo parecido a un “ministerio de la verdad”, aunque señalaba que Berners-Lee hablaba de un enfoque descentralizado, con distintas organizaciones evaluando la credibilidad, no de una autoridad única.

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Lo interesante es que Berners-Lee no estaba defendiendo una Web menos libre, sino una Web más responsable. Su preocupación era que la libertad de publicación, una de las grandes virtudes de internet, podía convertirse en un terreno perfecto para la manipulación si el usuario no contaba con herramientas para orientarse. La Web permitía que cualquiera publicara; el desafío era que cualquiera pudiera también distinguir mejor entre una fuente científica, una opinión, un rumor y una mentira interesada.

La frase sobre separar rumores y ciencia resuena hoy con más fuerza que en 2008. Desde entonces, el problema se ha multiplicado: teorías conspirativas sobre vacunas, desinformación electoral, pseudoterapias, bulos sobre emergencias, campañas coordinadas, vídeos manipulados e inteligencia artificial generativa capaz de fabricar textos, voces e imágenes cada vez más verosímiles. La advertencia de Berners-Lee ya no parece una preocupación de laboratorio, sino una condición básica para la salud democrática y social.

La segunda dimensión

Su diagnóstico también tenía una segunda dimensión: el acceso. La fundación no solo buscaba mejorar la confianza en la Web, sino ampliar su alcance. Berners-Lee recordaba entonces que la Red había sido diseñada desde Occidente y para un usuario muy concreto: urbano, conectado, alfabetizado y con dispositivos modernos. La World Wide Web Foundation aspiraba a llevar sus beneficios a quienes quedaban fuera, especialmente en regiones en desarrollo. Wired resumió el proyecto como una defensa de una Web para todos, en todas partes, con una misión centrada en libertad, apertura y acceso universal.

Ese punto sigue siendo clave. Una Web fiable no sirve de mucho si solo la disfrutan quienes ya tienen recursos. Y una Web universal puede convertirse en peligrosa si llega sin alfabetización digital, sin pensamiento crítico y sin mecanismos para identificar fuentes fiables. Berners-Lee entendió que el futuro de internet dependía de las dos cosas a la vez: acceso y confianza.

Casi dos décadas después, su advertencia no ha perdido vigencia. Al contrario. La pregunta ya no es si internet puede propagar rumores, sino cómo impedir que esos rumores viajen más rápido que la evidencia. La Web nació para compartir conocimiento; el problema es que también aprendió a compartir miedo, ruido y falsedad con una eficacia extraordinaria.

Berners-Lee no pedía cerrar internet ni domesticar su espíritu abierto. Pedía algo más difícil: construir una cultura digital capaz de separar lo comprobado de lo inventado, la ciencia del alarmismo y la crítica legítima de la conspiración sin pruebas. En 2008 parecía una preocupación de pionero. Hoy parece una urgencia cotidiana.