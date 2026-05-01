Un libro que sabe a primavera

Según la RAE, la gastronomía es el arte de preparar una buena comida, la afición al buen comer o el conjunto de propios de un lugar. No es solo un placer, que también, sino tradición, cultura, conocer las comidas de nuestros antepasados, saber por qué hemos llegado hasta donde estamos hoy y eso es lo que la periodista y divulgadora culinaria Ángeles Ruiz lleva haciendo gran parte de su vida, estudiando la gastronomía, recuperando recetas antiguas y poniéndolas en valor. Ha publicado una veintena de obras, ha formado parte de la dirección de los congresos gastronómicos más relevantes del país, ha comisariado exposiciones y es colaboradora habitual de revistas y guías gastronómica.

«La Vila Gatronòmica, cuina i amor al poble dels colors» es su última publicación, un libro editado por el Ayuntamiento de La Vila a través de su marca La Vila Gastronómica, que reúne recetas, artículos y una última parte de poesías como homenaje a Carlos Llorca Baus, un escritor de este municipio, fallecido hace más de dos décadas y que dejó un importante legado en torno al mar y su gastronomía.

José Moya, Sebastián Fernández, la presidenta de la APPA, Rosa Llorca; Susi Díaz, Ángeles Ruiz; el alcalde de La Vila, Marcos Zaragoza, Xaro Escrig y Josep Bernabeu. / Manel

El alcalde, Marcos Zaragoza; la concejal de Turismo y Comercio, Rosa Llorca; miembros de la Corporación; el director de la Cátedra Carmencita de Estudios del Sabor Gastronómico de la UA, Josep Bernabeu-Mestre; la chef y madrina de La Vila Gastronómica, Susi Díaz; el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández; de Innovación e Inclusión Educativa, Xaro Escrig; el director de la Seu Universitaria de la UA, José Moya; representantes de la Cofradía de Pescadores, del chocolate, del turismo y chefs acudieron a la presentación.

Para abrir boca, Phillip Duperly, Manuel Rivas y Rosa María Torres nos trajeron sonidos de arpa y guitarra; el primer plato consistió en la lectura de fragmentos poéticos de Llorca en las voces de Victoria Cremades, Carmen Calvo y Lola Gomis. De plato principal nos sirvieron las palabras de Josep Bernabeu, Rosalía Mayor y la autora; y, de postre, el alcalde nos endulzó la tarde con el emocionado recuerdo a Carlos Llorca.

La Barbera dels Aragonés acogió la presentación. / Manel

El libro, según la autora, que colabora en el Centro de Gastronomía del Mediterráneo GASTERRA UA- Dénia y es coordinadora de la Cátedra Carmencita de la UA, «no solo es una recopilación de datos, sino un compendio del patrimonio gastronómico vilero», en el que ha incluido recetas como el «nardo vilero» o la «pebrereta», originario de este municipio y con gran arraigo popular.

El libro es un regalo a todos los habitantes de La Vila y, como está dedicado a la gastronomía, quería terminar con uno de los poemas de Llorca, que permanecieron dormidos en sus libretas 24 años hasta que Ángeles Ruiz tuvo el valor de leerlos. «Hoy he comido primavera. Te he besado». ¡Qué bonito, no me digáis que no!

Alain Andreu habló sobre los mitos griegos en el Colegio de Arquitectos de Alicante. / INFORMACIÓN

Mitos actualizados

Al que más o al que menos, a todos nos suenan. De Teseo, Orfeo, Edipo, Narciso, Ícaro o Aquiles conocemos sus historias y son ejemplo del deseo, la separación, la pérdida o la sublimación, y utilizamos sus nombres para nombrar alguna situación o comportamiento, pero no vamos más allá.

El doctor en psiquiatría Alain Andreu sí que ha profundizado en ellos en su libro «Los grandes mitos a la luz del psicoanálisis», a través de la poesía y el psicoanálisis. En la presentación comentó que «estos personajes revelan las pulsiones reprimidas, las que tenemos en nuestra mente, como la culpa, la pérdida, el deseo, la curiosidad o el miedo. Desvela al mito como un espejo que puede distorsionar nuestra imagen o enseñarnos la verdad que a veces nos ocultamos a nosotros mismos.

Según Andreu, los mitos, después de varios miles de años, «siguen sirviéndonos hoy porque tratan de esa parte íntima que no ha cambiado a lo largo del tiempo. Nos hablan desde el pasado y dan luz en el presente. Y se mojó para decir algunos que, en su opinión, son los mitos modernos y a quién representan: Rosalía (Perséfone), Pedro Almodóvar (Orfeo), Penélope Cruz (Afrodita), Fernando Alonso (Ícaro tecnológico), Rafa Nadal (Aquiles mítico). Y, dejo para la reflexión, una frase sobre el mito de Heracles: «No confundas fuerza con valor. A veces, ser vulnerable es el mayor de los trabajos».

Silvia Muñoz, Noelia Ruiz, Felipe Agullo y Andrea Egido, dispuestos a escuchar a Vilaseca. / INFORMACIÓN

Anandamida y meditación

Comenzó su charla, con un público de todas las edades que casi llenó la sala sinfónica del ADDA, hablando de la espiritualidad laica y nos instó a no creer nada, a ser muy escépticos con lo que él iba a decir. Borja Vilaseca, escritor, periodista, conferenciante… Está de vuelta de muchas cosas. Cercano, con un lenguaje muy coloquial, con ejemplos y cuentos (algunos bastante conocidos), y con dinámicas de grupo (nos hizo ponernos en pie y abrazarnos, entre otras), consiguió entretenernos en la hora y media que estuvo hablando. Comparto unas pinceladas para los que no pudieron asistir. El ego quiere drama, tenemos miedo al cambio. Estamos atrapados por nuestros pensamientos y nuestra percepción de la realidad está condicionada por el estado de ánimo. La realidad es neutra, lo que no es neutra es nuestra percepción sobre ella. Lo que sucede, conviene. Hay que aprender de lo que nos pasa y cada vez sufriremos menos.

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Borja Vilaseca charló sobre la percepción de la realidad y el estado de ánimo. / INFORMACIÓN

Y nos recomendó anandamida, que acto seguido busqué en el navegador, porque no tenía ni idea de lo que era. Pues es una molécula que regula el estado de ánimo, el dolor, el apetito, la memoria, el sueño, y reduce la ansiedad, promoviendo el equilibrio interno. Proviene de la palabra sánscrita ananda, que significa «felicidad, deleite». Vamos, el sueño de la humanidad. Y de paso, también nos sugirió la meditación diaria, el silencio, la observación y todo ello junto nos llevará a la consciencia plena, que es el sitio donde tenemos que estar, aunque no lo supiéramos hasta ahora. Espero que todos los asistentes salieran mucho más conscientes y sabios, porque yo salí con el mismo escepticismo con el que entré.