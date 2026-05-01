La OCU alerta sobre el “reto del paracetamol”: gana quien aguante más dosis o quien pase más tiempo en el hospital
Ingerir grandes cantidades de este medicamente puede dañar el hígado "de forma grave e irreversible e incluso pueden llevar a la muerte"
No es raro oír hablar de retos que circulan por las redes sociales y que ponen en peligro la salud de los jóvenes. La realidad es que, en ocasiones, estos retos pueden acarrear consecuencias muy importantes como las del último que hemos conocido: el “reto del paracetamol”.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado sobre este peligroso reto que anima a los jóvenes a ingerir cantidades muy altas de paracetamol. ¿Quién gana el reto? Pues el que que aguante más dosis o pase más tiempo en el hospital, siempre y cuando lo comparta por redes, claro.
“Médicos y asociaciones de la salud advierten que ingerir cantidades muy por encima de las recomendadas pueden dañar tu hígado de forma grave e irreversible e incluso pueden llevar a la muerte”, afirma la OCU en uno de sus vídeos de Youtube.
Dosis de paracetamol
En este sentido, detallan que la dosis máxima segura para un adulto es de unos 4 g al día y nunca más de 1 g por toma. Pues en el reto se pide tomar 8, 10 o más gramos, “que son cantidades tóxicas y letales”.
“Los medicamentos comunes pueden ser peligrosos si se abusan de ellos. Si ves a alguien promocionando este reto, no lo propagues. Alerta un adulto”, recuerdan desde la OCU.
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