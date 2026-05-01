Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 1 de mayo de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 1 de mayo de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 3, 9, 42, 46 y 47 y las estrellas 11 y 1.
El código del Millón ha sido el BRN12035.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Once buques de varios países que participan en un ejercicio de guerra de minas atracarán tres días en Alicante
- La ruta de senderismo ideal para el Día de la Madre en Alicante: corta, llana, con vistas a un río (y hasta con culebras de agua)
- Jesús Tavira fue asesinado en Alicante con más de una docena de puñaladas, varias de ellas por la espalda
- Sanidad retira del mercado una crema depilatoria de Deliplus
- Ya es definitiva la fecha para la huelga indefinida de profesores: el 11 de mayo arrancan los paros
- Educación asegura que trabaja en una oferta salarial para los profesores con tal de frenar la inminente huelga
- Encuentran tres cadáveres, uno de ellos de un menor, en aguas de Alicante, El Campello y Tabarca
- El empresario de Alicante Jesús Tavira recibió quince puñaladas de dos armas diferentes sin signos de que pudiera defenderse