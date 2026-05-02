Muere Titán, un perro bombero de Alicante que participó en más de 80 búsquedas de personas

Titán, un perro muy querido por el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, ha fallecido a los 13 años tras una vida dedicada a salvar vidas. Este pastor belga malinois participó en más de 80 búsquedas de personas y trabajó en emergencias dentro y fuera de España, como los terremotos de Ecuador y Turquía o las inundaciones de Libia.

Un compañero clave en las emergencias

Titán estaba adiestrado para encontrar personas vivas en situaciones muy difíciles, como edificios derrumbados, desastres naturales o zonas abiertas donde alguien podía haberse perdido. Su trabajo era fundamental en los primeros momentos de una emergencia, cuando cada minuto cuenta.

Durante años formó equipo con Sergio Pérez, bombero del parque de Elche y su guía. Ambos pasaban casi todo el día juntos. Esa relación era esencial para que el bombero pudiera entender cualquier pequeño gesto del animal durante una búsqueda. Un cambio en su actitud, una parada o una señal podían indicar que había alguien en un punto concreto.

Más de 80 búsquedas y misiones internacionales

Según el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, Titán acumuló más de 80 intervenciones a lo largo de su vida. Muchas fueron en la provincia de Alicante y en otros puntos de España, pero también participó en grandes catástrofes internacionales.

Lucía Feijoo Viera

Entre sus misiones más destacadas figuran los terremotos de Ecuador y Turquía, además de las inundaciones de Libia. En escenarios así, los perros especializados como Titán ayudan a localizar supervivientes entre escombros o en zonas de difícil acceso.

Estos animales también cumplen otra función importante: confirmar que no hay personas vivas en una zona. Esa información permite a los equipos de emergencia cambiar la forma de actuar y organizar mejor los recursos disponibles.

Un peluche inspirado en él

La huella de Titán fue más allá de las búsquedas. Su papel fue tan reconocido que el Consorcio de Bomberos creó un pequeño peluche inspirado en él. Este muñeco se utiliza en emergencias con niños para ayudar a reducir su miedo y estrés en momentos especialmente duros.

Los sargentos lo llevan en sus vehículos y lo entregan cuando es necesario tranquilizar a menores afectados por accidentes, incendios u otras situaciones de emergencia.

La despedida de los bomberos

Los bomberos de Alicante han despedido a Titán en redes sociales con un mensaje cargado de cariño. Lo han definido como un “compañero muy especial” y han destacado su “hoja impecable de servicio”.

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También han recordado que Titán “hizo honor a su nombre”. Durante 13 años, este perro bombero fue mucho más que un animal de trabajo: fue un miembro del equipo, un apoyo para su guía y una pieza importante en decenas de búsquedas de personas.