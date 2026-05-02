En la Comunidad Valenciana hay debates que nunca se terminan. Uno de ellos está servido en la mesa: ¿es mejor la paella valenciana o el arroz alicantino? La pregunta puede parecer sencilla, pero en una tierra donde el arroz forma parte de la identidad, cada receta, cada leña y cada punto de cocción se defienden.

Por eso ha llamado tanto la atención la reacción del creador de contenido valenciano Boufit Fatfood, conocido en redes por probar comida en diferentes restaurantes. En uno de sus últimos vídeos, el valenciano reconoce que uno de los mejores arroces de su vida lo ha probado fuera de Valencia, en un restaurante de Alicante.

La rivalidad del arroz que divide opiniones

Para muchos valencianos, la paella valenciana es intocable. Para muchos alicantinos, sus arroces tienen más profundidad de sabor. Esa diferencia ha alimentado durante años una rivalidad sana, pero intensa. El creador llegó al local después de pedir a la IA de Grok, desde su coche Tesla, una recomendación para comer en una de las mejores arrocerías. La respuesta le llevó hasta un restaurante alicantino con una propuesta muy concreta: arroz de conejo y caracoles cocinado a la brasa de sarmiento.

Un arroz con brasa, socarrat fino y sabor intenso

Antes del plato principal, Boufit Fatfood probó un panettone con mantequilla y anchoa de Raúl Asencio. Después llegó un caramelo de brie con dátil y dulce de tomate. Pero el momento clave fue el arroz.

La paella llevaba conejo troceado, caracoles, garbanzos, pimiento y una cabeza de ajo en el centro. Todo estaba cocinado con sarmiento, una leña de vid que aporta un aroma muy distinto al de la madera de naranjo usada en muchas paellas valencianas.

Según explicó, el aroma del sarmiento le pareció superior y el arroz estaba en un punto perfecto: al dente, con una capa fina de socarrat y una textura final entre crujiente y melosa. El sabor le recordó a una mezcla entre la paella valenciana y el arroz al horno valenciano, con mucha presencia de brasa.

La comida terminó con una torrija, recomendación de la casa. El precio final fue de 70 euros, una cantidad que Boufit Fatfood consideró justificada por el servicio, la ubicación y la calidad del producto.

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Y ahí llegó la confesión que reabre el debate entre paella valenciana y arroz alicantino: puede que sea una de las mejores paellas que se ha comido en toda su vida. El restaurante detrás de esa frase es el Restaurante Alfonso Mira.