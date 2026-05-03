“Darse con un canto en los dientes”: cuando salir mal parado todavía es salir ganando

“Date con un canto en los dientes”. La frase no suena precisamente amable. Tiene algo de regañina, de aviso seco, de sabiduría popular dicha sin envolver. Pero su sentido actual no es tan agresivo como parece: se emplea para decirle a alguien que debería conformarse —incluso sentirse afortunado— porque el resultado, aunque no sea perfecto, podría haber sido mucho peor.

La expresión aparece en conversaciones muy distintas. Alguien recibe una indemnización menor de la esperada, pero evita un juicio largo: “date con un canto en los dientes”. Un equipo juega mal y aun así empata: “que se dé con un canto en los dientes”. Un trabajador consigue conservar el empleo aunque pierda condiciones: la frase vuelve a salir. Siempre hay una misma idea de fondo: no has conseguido todo, pero has salvado algo importante.

La clave está en la imagen. Un canto es una piedra, normalmente pequeña o de borde duro. Darse con un canto en los dientes evoca un golpe desagradable, doloroso, casi humillante. Y ahí nace la fuerza del dicho: si incluso ese daño sería aceptable comparado con lo que podría haber ocurrido, entonces el hablante está subrayando que el desenlace no ha sido tan malo.

El origen de la expresión

El origen exacto no está completamente cerrado, como ocurre con muchas expresiones populares de transmisión oral. No hay una fecha única ni una escena documentada que permita decir: nació aquí. La explicación más extendida apunta a una fórmula de conformidad ante una mala situación: quien se da con un canto en los dientes acepta un perjuicio menor porque ha evitado uno mayor. Es una manera muy gráfica de decir: “aun con el golpe, podrías considerarte afortunado”.

También se ha relacionado con la antigua idea de castigarse o golpearse como gesto de rabia o resignación. En ese marco, la expresión conservaría una exageración física: ante un resultado adverso, uno no celebra con alegría, sino casi apretando los dientes. Pero, aun así, acepta que lo conseguido basta. No es una felicidad limpia; es alivio áspero.

El giro tiene una variante interesante: no suele decirse “me doy con un canto en los dientes” desde la euforia, sino desde el realismo. Quien la usa reconoce que el resultado es imperfecto. Nadie se da con un canto en los dientes porque todo haya salido redondo. Se dice cuando el listón ha bajado, cuando la situación se ha complicado o cuando el margen de maniobra era tan estrecho que cualquier solución parcial parece casi un premio.

Conformismo

Por eso la frase tiene un punto duro. Invita a conformarse, sí, pero no siempre de forma injusta. A veces funciona como llamada a la sensatez: no pidas más, porque bastante has conseguido. Otras, en cambio, puede sonar resignada, incluso conservadora: acepta poco porque podría ser peor. Como tantas expresiones populares, depende mucho de quién la diga, en qué tono y en qué contexto.

En el español actual, “darse con un canto en los dientes” equivale a fórmulas como “puedes darte por satisfecho”, “menos da una piedra”, “podría haber sido peor” o “has salido bien parado”. Pero ninguna tiene la misma contundencia visual. La piedra contra los dientes deja una imagen inmediata, casi corporal. No explica la resignación: la hace doler.

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Ahí está su eficacia. El refranero y las frases hechas sobreviven cuando condensan una experiencia común en una escena inolvidable. En este caso, la experiencia es muy humana: ajustar las expectativas después de un golpe. No todo sale como uno quería. No siempre se gana. A veces basta con no perderlo todo. Y en esos casos, aunque suene brutal, la lengua española tiene preparada una sentencia perfecta: date con un canto en los dientes.