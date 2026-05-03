Por qué decimos "hacerse el sueco” para describir el arte de alguien para no darse por enterado

“Hacerse el sueco” no tiene que ver, al menos en su uso actual, con parecer escandinavo ni con imitar a alguien nacido en Suecia. La frase se emplea para señalar a quien se hace el despistado: escucha, pero actúa como si no hubiera escuchado; entiende, pero finge no entender; sabe perfectamente qué ocurre, pero adopta una inocencia conveniente.

Es una expresión muy útil porque no describe la ignorancia real, sino la ignorancia fingida. No es lo mismo no enterarse que hacerse el sueco. El verbo ya delata la maniobra: hay actuación, cálculo, una pequeña estrategia para esquivar el problema.

Las teorías sobre el nacimiento de esta frase hecha

El origen exacto no está cerrado del todo. Hay varias teorías. Una de las más conocidas relaciona la expresión con los marineros suecos que llegaban a puertos españoles y que, al no entender el idioma, podían parecer ajenos a lo que ocurría a su alrededor. Con el tiempo, esa imagen habría pasado a aplicarse no solo a quien no entendía de verdad, sino a quien fingía no entender.

Otra explicación apunta a una posible confusión con la palabra latina soccus, un tipo de calzado ligero usado por actores cómicos en la Antigüedad. De ahí vendría “zueco”, y algunos estudiosos han sugerido que “hacerse el sueco” podría proceder en realidad de “hacerse el zueco”, con el sentido de mostrarse torpe o insensible. Esta teoría es interesante, pero tampoco está aceptada de forma unánime.

La versión marinera resulta más intuitiva para el hablante moderno pero, como tantas frases populares, probablemente se formó por mezcla, deformación oral y uso continuado. Lo importante es que acabó fijando una conducta muy reconocible: simular desconocimiento para no comprometerse.

El acto tan español de hacerse el sueco

En el español actual, “hacerse el sueco” aparece en escenas muy cotidianas. Alguien ve que toca pagar y mira al móvil. Un compañero escucha que hay que echar una mano y desaparece. Un vecino sabe que el ruido viene de su casa, pero pone cara de sorpresa. Un político recibe una pregunta incómoda y responde como si le hubieran hablado de otra cosa. Todos ellos, en mayor o menor medida, se hacen los suecos.

La expresión tiene un punto cómico, pero también una carga crítica. No acusa de frente de mentir; acusa de algo más sutil: escurrir el bulto. Quien se hace el sueco no niega necesariamente la realidad. Simplemente actúa como si la realidad no fuera con él.

Por eso el dicho sigue funcionando tan bien. Porque hay pocas habilidades sociales tan extendidas en España como fingir despiste en el momento oportuno. Y el castellano, que sabe convertir una actitud en una escena entera, encontró una fórmula perfecta para nombrarla: hacerse el sueco, aunque de sueco no tenga nada.