“No esperábamos Alicante así”: unos youtubers descubren la ciudad y quedan sorprendidos por estos motivos

Alicante vuelve a ser el foco en redes sociales. En este caso, la capital aparece en el vídeo de una pareja de youtubers argentinos que se dedican a viajar por el mundo explorando países increíbles y culturas únicas. Y Alicante ha superado con creces sus expectativas.

Los creadores de contenido muestran una ruta por el Barrio de Santa Cruz, el Castillo de Santa Bárbara, la playa del Postiguet y la playa de San Juan. “No lo esperábamos”, así resumen su sorpresa con lo que estaban viendo de la ciudad. Porque aunque ya habían visto imágenes, lo que más les llama la atención es la mezcla de calles coloridas, vistas al Mediterráneo y ambiente tranquilo junto al mar.

El Barrio de Santa Cruz, una subida con premio

Uno de los primeros puntos del recorrido es el Barrio de Santa Cruz, situado en la parte alta del casco antiguo. Los youtubers destacan sus calles estrechas, sus escaleras, sus casas blancas y las famosas macetas azules que decoran muchas fachadas.

Durante la subida, reconocen que el paseo exige esfuerzo, pero también que merece la pena. A medida que avanzan, las vistas al puerto, al mar y al centro de Alicante se hacen cada vez más amplias.

Alex Domínguez

También visitan la Ermita de Santa Cruz, un punto con historia y vistas abiertas sobre la ciudad. Según cuentan, el lugar se convierte en una parada ideal para quienes buscan fotos, rincones con encanto y una imagen distinta de Alicante.

El Castillo de Santa Bárbara y una vista “brutal”

Después de Santa Cruz, el recorrido continúa hacia el Castillo de Santa Bárbara, situado en el monte Benacantil. La subida vuelve a ser protagonista. Los creadores bromean con los “30.000 escalones” y recomiendan llevar agua o buscar opciones como el ascensor, taxi o mototaxi.

Los turistas continúan esperando al sol para disfrutar del castillo de Santa Bárbara de Alicante / Jose Navarro

Una vez arriba, la recompensa es clara: una panorámica completa de Alicante, el puerto, la bahía y el Mediterráneo. El castillo, de entrada gratuita según explican en el vídeo, es uno de los grandes símbolos de la ciudad y uno de los lugares más visitados por turistas.

Del Postiguet a San Juan

La ruta termina en la playa. Primero pasan por El Postiguet, la playa urbana más céntrica, donde destacan el ambiente, el agua limpia y la cercanía con el castillo.

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Después toman el tranvía hasta la playa de San Juan, a unos 15 o 20 minutos. Allí encuentran una playa más amplia, tranquila y familiar. Incluso prueban el agua, aunque reconocen que en abril está fría.

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Los youtubers explican que Alicante les recordó en parte a Rosario, su ciudad de origen, pero con un gran añadido: el mar. Su recorrido muestra una ciudad cómoda para visitar en un día, con transporte sencillo, playas cercanas, historia, miradores y barrios llenos de color.