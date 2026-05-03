Philip Roth, novelista: “La carretera al infierno está pavimentada de obras en marcha”

“La carretera al infierno está pavimentada de obras en marcha”. La frase de Philip Roth tiene la forma de un chiste y la mala leche de una confesión. Cambia el viejo refrán —el infierno empedrado de buenas intenciones— por algo todavía más moderno: proyectos empezados, borradores pendientes, novelas que no terminan, vidas en perpetuo estado provisional.

Roth sabía muy bien de qué hablaba. Pocos escritores del siglo XX trabajaron con tanta disciplina, ambición y brutalidad sobre el material de su propia época. Nacido en Newark en 1933, convirtió la identidad judía estadounidense, el deseo, la culpa, la enfermedad, la vejez, la impostura y la política en materia narrativa de primera magnitud. Pero su literatura no tiene el aire de quien escribe desde una torre ordenada. En Roth casi todo parece estar en combate: el cuerpo contra la mente, la moral contra el instinto, la biografía contra la ficción, el escritor contra su propia máscara.

Por eso la frase funciona tan bien. Una “obra en marcha” suena noble. Sugiere esfuerzo, proceso, futuro. Nadie puede reprochar demasiado a quien está trabajando en algo. Pero Roth introduce la sospecha: ¿y si ese estado permanente de elaboración fuera también una forma de no acabar nunca? ¿Y si lo inacabado no fuera siempre señal de exigencia, sino de miedo?

La cultura del “estoy en ello”

La sentencia tiene una lectura literaria inmediata. Todo escritor conoce esa zona pantanosa en la que una obra todavía no fracasa porque todavía no ha terminado. Mientras está “en marcha”, conserva todas las posibilidades. Puede ser grande, puede ser distinta, puede salvarse en la próxima versión. El problema llega cuando hay que cerrarla. Publicar, entregar, enseñar o simplemente poner punto final obliga a perder la fantasía de la perfección. La obra deja de ser promesa y se convierte en objeto. Ya puede ser juzgada.

Roth no fue precisamente un autor paralizado por el perfeccionismo. Publicó durante décadas, ganó premios, provocó polémicas y levantó una de las bibliografías más poderosas de la literatura estadounidense reciente. Pero quizá por eso mismo entendía el peligro contrario: el culto al proceso, la comodidad del “todavía no”, la tentación de vivir entre borradores. La frase no ridiculiza el trabajo; ridiculiza la excusa disfrazada de trabajo.

Philip Roth / AGENCIAS

También puede leerse fuera de la literatura. Vivimos rodeados de obras en marcha: planes de vida, reformas personales, proyectos profesionales, relaciones que nunca se definen, cambios que siempre empiezan el lunes, decisiones que se aplazan con el argumento de que aún falta una pieza. La cultura contemporánea ha convertido el “estoy en ello” en una especie de salvoconducto. Como si estar ocupado equivaliera a estar avanzando.

Una crueldad exacta

Ahí Roth afila el cuchillo. No todo movimiento es progreso. No todo borrador es germen de algo mejor. A veces una obra en marcha es simplemente una manera elegante de no asumir el resultado. Se puede pasar la vida retocando una novela, una carrera, una personalidad pública o una coartada íntima. Y mientras tanto, el camino se va llenando de materiales, andamios y promesas sin terminar.

La gracia de la frase está en su crueldad exacta. No dice que las obras en marcha sean inútiles. Dice que pueden pavimentar el infierno. Es decir, que el problema no está en empezar cosas, sino en acumular comienzos como si fueran logros. La intención, el esfuerzo y la preparación no bastan si nunca llegan a una forma concreta.

En Roth, esa desconfianza hacia las versiones cómodas de uno mismo aparece una y otra vez. Sus personajes se cuentan historias sobre quiénes son, qué desean, qué han hecho y qué merecen. A menudo esas historias se resquebrajan. La vida entra por la puerta con una violencia vulgar: enfermedad, sexo, escándalo, envejecimiento, fracaso, malentendido. La ficción de control se rompe. El ser humano descubre que no es una obra tan bien editada como pensaba.

Por eso esta frase tiene algo más que humor de escritor. Es una pequeña ética del final. Terminar no garantiza la salvación, pero no terminar puede convertirse en una condena muy cómoda. La obra abierta protege del juicio, pero también impide la existencia plena de lo que uno quería hacer. Lo inacabado no fracasa del todo, cierto; pero tampoco vive del todo.

Roth, que hizo de la incomodidad una forma de lucidez, dejó aquí una advertencia perfecta para creadores, profesionales y aplazadores crónicos: cuidado con confundir el taller con el destino. Hay momentos en los que seguir puliendo ya no es trabajar mejor, sino retrasar la verdad. Y pocas carreteras son tan peligrosas como esa que parece avanzar siempre, pero nunca llega a ninguna parte.