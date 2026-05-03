La pregunta en redes que ha dejado a mucha gente pensando: "Si naces sordo, ¿en qué idioma piensas?"

La pregunta parece sencilla, pero abre una puerta enorme: si una persona nace sorda, ¿en qué idioma piensa? La respuesta corta es que no hay una única respuesta. Una persona sorda de nacimiento no piensa necesariamente “sin idioma”, ni vive en una especie de silencio mental vacío. Piensa con las herramientas lingüísticas, visuales y conceptuales que ha desarrollado a lo largo de su vida.

El error más habitual es imaginar que pensar equivale a escuchar una voz interior. Para muchas personas oyentes, el pensamiento verbal se parece a una voz que habla dentro de la cabeza. Pero esa no es la única forma de pensar. La mente también trabaja con imágenes, recuerdos, sensaciones corporales, emociones, escenas, esquemas, gestos y conceptos que no siempre pasan por el sonido.

Por eso, una persona sorda que ha crecido usando lengua de signos puede pensar en lengua de signos. No se trata de traducir cada idea a una palabra hablada, sino de organizar el pensamiento con una lengua visual, espacial y gestual. Las lenguas de signos no son mímica ni un apoyo de la lengua oral: son lenguas completas, con gramática propia, matices, tiempos, estructuras y formas de expresar ideas complejas.

En ese caso, el pensamiento puede tener una forma más visual. La persona puede “verse” signando mentalmente, recordar signos, distribuir ideas en el espacio imaginado o construir una reflexión a partir de gestos interiores. Igual que un oyente puede tener una voz interna, una persona signante puede tener una especie de lengua interior visual.

Más posibilidades

También hay personas sordas que piensan en palabras escritas, especialmente si han aprendido una lengua oral —como el español— a través de la lectura, la escritura, la educación formal o la lectura labial. Para ellas, el pensamiento puede adoptar una forma verbal escrita, no necesariamente sonora. Pueden razonar con frases, palabras y estructuras del idioma aprendido, aunque no las experimenten como sonidos.

Y, como ocurre con cualquier persona, también pueden pensar con imágenes. De hecho, todos lo hacemos continuamente. Uno no necesita pronunciar mentalmente “vaso” para imaginar un vaso. No necesita decir “peligro” para sentir alerta. No necesita formar una frase completa para recordar una cara, una habitación o un camino. El pensamiento humano es más amplio que el lenguaje hablado.

El sonido no es el centro del pensamiento

La cuestión decisiva no es tanto la sordera como el acceso temprano a una lengua completa. Si un niño sordo crece desde pequeño con lengua de signos o con una comunicación rica y estructurada, desarrolla herramientas plenas para pensar, aprender, recordar, imaginar y relacionarse. La lengua —sea oral, escrita o signada— no solo sirve para comunicarse con los demás: también ordena el mundo por dentro.

Cuando ese acceso se retrasa, sí pueden aparecer dificultades. No porque la persona sorda tenga menos capacidad, sino porque cualquier ser humano necesita lenguaje para desarrollar con plenitud ciertas formas de pensamiento abstracto, narración, memoria organizada y vida social. El problema no es no oír; el problema es crecer sin una lengua accesible.

La importancia de una comunicación temprana

Por eso los especialistas insisten tanto en la importancia de no privar a los niños sordos de una comunicación temprana. La lengua de signos puede ser una vía fundamental, incluso cuando se utilicen audífonos, implantes cocleares u otras herramientas. Cuanto antes haya lenguaje, antes hay conversación, vínculo, aprendizaje y pensamiento compartido.

La pregunta también permite corregir otro malentendido: la sordera no significa ausencia de pensamiento verbal. Una persona sorda puede manejar varios sistemas a la vez. Puede pensar en lengua de signos, escribir en español, leer en otro idioma, recordar visualmente una conversación signada y, si tiene restos auditivos o implante, incorporar también experiencias sonoras. Como en las personas bilingües, la mente puede moverse entre lenguas según el contexto.

Pensar no es simplemente escuchar una voz interna / FREEPIK.

Tampoco todas las personas oyentes piensan igual. Algunas tienen una voz interior muy marcada. Otras piensan más en imágenes. Otras mezclan palabras, escenas y sensaciones. Hay quien prepara mentalmente una conversación con frases completas y quien solo tiene una intuición clara antes de hablar. La diferencia es que, en las personas sordas, tendemos a preguntarlo porque damos por hecho que el sonido es el centro del pensamiento. No lo es.

En realidad, pensar no es simplemente escuchar una voz interna. Pensar es representar el mundo. Y el mundo puede representarse con sonidos, signos, palabras escritas, imágenes, movimientos, emociones y relaciones espaciales. Una persona sorda de nacimiento no está fuera del lenguaje: puede habitar otro tipo de lenguaje, con otra arquitectura mental, igual de rica y compleja.

La mente no necesita ruido para pensar. Necesita lenguaje, experiencia y mundo. Y esos pueden entrar por los ojos tanto como por los oídos.

Las reacciones en las redes sociales

La duda planteada por Paco del Mazo no tardó en encender los comentarios, que se cuentan por miles. Muchos usuarios reconocieron que nunca se habían planteado algo tan básico y, a la vez, tan difícil de responder. “Tengo un hermano sordo mudo y nunca me había hecho esa pregunta”, escribía una persona.

Entre las respuestas más compartidas destacó la de una usuaria sorda, que explicó su experiencia en primera persona: “A veces, cuando hablo a mí misma, me veo a mi doble modulando o en lengua de señas. No hay sonidos, sino imágenes estáticas o en movimiento, expresiones faciales”.

Otros usuarios aportaron experiencias similares. Una persona contó que en la universidad tuvo clases de lengua de signos con un profesor sordo y que este les explicó que su cabeza estaba “en completo silencio”. También hubo quien recordó que las lenguas de signos no son universales: igual que existen distintos idiomas hablados, hay lengua de signos española, americana, chilena y muchas otras, con estructuras y usos propios.

La conversación derivó además hacia preguntas más curiosas: qué ocurre con los sueños, si una persona sorda puede tener “acento” al signar, qué pasa si le falta un dedo o una mano, o si puede existir algo parecido a tartamudear en lengua de signos.