“Acá nos quedaríamos a vivir”: una pareja de argentinos recorre Alicante y descubre su lado más cotidiano

¿Cómo sería vivir en Alicante? Es una pregunta que muchos turistas se plantean antes de visitar la ciudad. Una pareja argentina de creadores de contenido que han recorrido la ciudad defienden que se quedarían a vivir tras ver el ambiente tranquilo, el buen clima y la facilidad para disfrutar de la ciudad sin gastar demasiado.

El recorrido empieza en una de las calles más curiosas del centro: la conocida como calle de las Setas. Los youtubers se sorprenden al encontrar una vía peatonal llena de figuras gigantes con forma de setas, juegos infantiles y esculturas de colores.

Aunque reconocen que es “raro”, también destacan que es un lugar llamativo y diferente para empezar una ruta por Alicante. Desde allí caminan hacia la Explanada de España, uno de los símbolos más conocidos de la ciudad.

La Explanada y el puerto, el paseo que marca la visita

La Explanada de España aparece como uno de los puntos que más les gusta. Su suelo ondulado, inspirado en las olas del mar, las palmeras y la cercanía del puerto crean una imagen muy reconocible de Alicante.

Los creadores explican que el paseo fue diseñado a mediados del siglo XX y que hoy es una de las zonas más transitadas por vecinos y turistas. Durante su visita, además, coinciden con un día festivo, lo que deja muchas tiendas cerradas, pero también mucho movimiento en la calle.

Vídeo | Así es el paseo de la Explanada de Alicante en "La calle es nuestra" / Alex Domínguez

En el puerto destacan los barcos, los mercadillos, el ambiente familiar y el agua limpia. Desde allí observan el monte Benacantil y el Castillo de Santa Bárbara, uno de los grandes iconos de Alicante.

Una ciudad con muchos extranjeros

Uno de los detalles que más les llama la atención es la presencia de visitantes y residentes extranjeros. En el vídeo comentan que Alicante atrae a muchas personas por su clima, sus más de 300 días de sol al año y su cercanía al Mediterráneo.

También mencionan que la provincia cuenta con una importante población extranjera, algo que se nota en las calles, en los idiomas que escuchan y en algunos negocios.

Casco antiguo, miradores y planes sin gastar

La ruta continúa por el casco antiguo y la Basílica de Santa María, construida entre los siglos XIV y XV sobre una antigua mezquita. Después suben hacia el Parque de la Ereta, aunque admiten que se pierden por el camino. El error les lleva a un mirador con vistas al mar, al puerto y a buena parte de la ciudad.

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El día termina con comida junto a la playa y una última parada en un mirador para ver el atardecer. Según explican, gran parte del recorrido lo hicieron caminando y sin pagar entradas, más allá de la comida.