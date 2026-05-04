Alerta sanitaria por salmonella en un batido proteico vegano en polvo vendido en España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta por la presencia de Salmonella spp. en un batido proteico vegano en polvo de la marca 226ERS, procedente de España y distribuido en la mayor parte del territorio nacional.

La notificación, con referencia ES2026/240, fue trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). La alerta fue comunicada el 30 de abril de 2026, a las 18.30 horas.

La recomendación para los consumidores es clara: quienes tengan en casa alguno de los productos incluidos en esta alerta deben abstenerse de consumirlos.

Los productos afectados son batidos proteicos veganos en polvo de 700 gramos, conservados a temperatura ambiente, en tres sabores: chocolate, vainilla y frutos rojos.

En el caso del sabor Chocolate, los lotes afectados son:

2507B1002 , con fecha de consumo preferente 31/07/2027

, con fecha de consumo preferente 2507B1015, con fecha de consumo preferente 31/07/2027

En el sabor Vanilla, el lote afectado es:

2511B1011, con fecha de consumo preferente 30/11/2027

En el sabor Frutos Rojos, el lote afectado es:

2507B1021, con fecha de consumo preferente 31/07/2027

Según la información disponible, estos productos se han distribuido en la mayor parte del territorio nacional. La AESAN ha trasladado la alerta a las autoridades competentes de las comunidades autónomas para que se verifique la retirada de los lotes afectados de los canales de comercialización.

La salmonelosis puede provocar síntomas como diarrea, vómitos, fiebre y dolor de cabeza. En caso de haber consumido alguno de los productos incluidos en la alerta y presentar síntomas compatibles, las autoridades recomiendan acudir a un centro de salud.