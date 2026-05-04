Alerta sanitaria por salmonella en brotes germinados de Carrefour Classic

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta por la presencia de Salmonella spp. en un producto de brotes germinados de la marca Carrefour Classic, procedente de España.

La notificación, con referencia ES2026/252, fue trasladada por las autoridades sanitarias de Andalucía a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). La alerta fue comunicada el 30 de abril de 2026, a las 13.30 horas.

El producto afectado se comercializa en tarro de cristal y se conserva a temperatura ambiente. El lote implicado es el L-12Q03, con fecha de caducidad 12/03/2029. Cada unidad tiene un peso neto de 345 gramos y un peso neto escurrido de 180 gramos.

Los datos sobre la alerta sanitaria. / INFORMACIÓN

La recomendación para los consumidores es no consumir el producto si lo tienen en casa. La AESAN pide a las personas que dispongan de unidades correspondientes al lote afectado que se abstengan de ingerirlas.

La salmonelosis puede provocar síntomas como diarrea, vómitos, fiebre y dolor de cabeza. En caso de haber consumido los brotes germinados incluidos en la alerta y presentar síntomas compatibles, las autoridades recomiendan acudir a un centro de salud.

La alerta ha sido comunicada a través del SCIRI para que las autoridades competentes puedan actuar sobre los productos afectados.