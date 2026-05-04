Las matrículas rosas llegan a las carreteras españolas, pero no son una novedad de la DGT

Las matrículas rosas pueden empezar a llamar la atención en las carreteras españolas, pero no porque la Dirección General de Tráfico haya cambiado el sistema nacional de placas. La novedad llega desde Francia, donde las matrículas provisionales WW y W garage pasan a utilizar fondo rosa con caracteres negros para identificar con más claridad a los vehículos que circulan de forma temporal antes de completar su situación administrativa.

El matiz es importante: España no implanta matrículas rosas en 2026. La DGT mantiene su sistema de placas y sus formatos ya conocidos para vehículos ordinarios, taxis y VTC, remolques, vehículos temporales, diplomáticos o históricos, entre otros. En la información divulgativa de Tráfico sobre los tipos de matrícula en España no aparece una nueva matrícula rosa nacional.

Lo que sí puede ocurrir es que los conductores españoles vean estas placas en vehículos procedentes de Francia o en tránsito por territorio español. En un país con circulación internacional constante, compraventa de coches de importación y desplazamientos transfronterizos, una matrícula extranjera provisional puede aparecer en autopistas, áreas de servicio, puertos o zonas próximas a grandes corredores europeos.

Su función

Las nuevas placas francesas tienen una función práctica: hacer más visible que un vehículo circula con un registro temporal. Según la administración francesa, las matrículas provisionales WW y W garage mantienen sus dimensiones y formato, pero incorporan fondo rosa, caracteres negros y, en el caso de las WW, datos como el mes y el año de fin de validez del certificado provisional.

El certificado W garage está pensado para profesionales del automóvil, como reparadores, vendedores, transportistas, carroceros, importadores y fabricantes, y permite circular con determinados vehículos de forma provisional antes de su matriculación definitiva. La propia administración francesa precisa que este certificado se materializa mediante una placa con caracteres negros sobre fondo rosa.

Coche con matrícula rosa aparcado en un parking. / X

En el caso de los certificados provisionales de matriculación, Francia establece que permiten circular mientras se recibe la documentación definitiva del vehículo. Para determinados supuestos, ese certificado provisional tiene una validez limitada, por ejemplo de un mes en la matriculación de un vehículo usado.

Confusión en algunos conductores

La confusión nace de presentar esta medida como una “revolución” de la DGT. No lo es. La matrícula rosa no sustituye a las placas españolas ni obliga a los conductores nacionales a cambiar nada. Es una placa provisional francesa que puede verse en España porque los vehículos extranjeros autorizados pueden circular por nuestras carreteras.

Para las autoridades, el color facilita una identificación visual rápida. Para el conductor medio, la lectura es más sencilla: si ve una matrícula rosa, lo más probable es que esté ante un vehículo extranjero con registro temporal, no ante un nuevo formato español.

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Así que la idea central queda clara: las matrículas rosas existen y pueden verse en España, pero no son una nueva matrícula española. La medida procede de Francia y afecta a vehículos en situación provisional, especialmente vinculados a matriculación temporal, operaciones profesionales, importación, exportación o trámites previos al registro definitivo.