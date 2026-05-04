Premios Valor y Servicio

Detrás, de izquierda a derecha, el inspector Ricardo Gutierrez; el intendente Carles Hernández Vilamajó, jefe de la Comisaría General de Información de la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra; el capitán de fragata, Joge Fernández Navarrete, comandante de la fragata Victoria; Eva García, presidenta y fundadora de ‘The Legacy’; el coronel Rafael Martos Villarino; el coronel Miguel Ángel Pérez Cabrera, jefe del 43 Grupo de las Fuerzas Aéreas; el comisario principal Carlos Antonio Vázquez Ara, director de la Escuela Nacional de Policía; Silvia Gamo, directora general de la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad; el general de División Tomás García Gazapo, jefe de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil; el coronel Pedro Merino Castro, jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y el inspector Miguel García Benlloch, jefe del Grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Valencia. Delante, de izquierda a derecha, coronel Juan Esteban Rodas, director de la Academia de Infantería de Toledo; el general de Brigada José Agustín Carreras Postigo, jefe de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de la Legión (BRILEG); Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica; Julián García Vargas, presidente de Fundación Feindef y exministro de Defensa; Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica; Margarita Robles, ministra de Defensa; Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica; Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica; Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior; Ainhoa Moll, adjunta a presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica; Javier Solana, presidente de EsadeGeo, exministro y exsecretario general de la OTAN; Ricardo Domínguez García-Baquero, presidente de Navantia; el almirante general Antonio Piñero Sánchez, jefe del Estado Mayor de la Armada; el subinspector Jesús Luján Chumillas y el guardia civil Jean Paul Bidias-Ndoe. / José Luis Roca