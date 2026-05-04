Sanidad ordena retirar un lote de una colonia infantil fabricada en Alicante por alérgenos no declarados
El producto contiene limonene, linalool y geraniol por encima del umbral que obliga a incluirlos en el etiquetado
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado del cese de comercialización, la retirada del mercado y la recuperación de un lote del producto cosmético Suavinex Baby Cologne Memories, destinado a población infantil, tras detectarse la presencia de varios alérgenos no declarados en su etiquetado.
La alerta afecta al lote 24100513. Según la AEMPS, el producto contiene limonene, linalool y geraniol en una concentración superior al 0,001 %, sin que estas sustancias aparezcan indicadas en la lista de ingredientes.
La normativa europea sobre productos cosméticos establece que determinados alérgenos deben figurar en el etiquetado cuando superan ese umbral de concentración. La ausencia de esta información puede suponer un riesgo para la salud de personas sensibilizadas, especialmente en este caso al tratarse de un cosmético dirigido a bebés y niños.
La empresa responsable, Suavinex Group SL, con sede en Alicante, ya ha iniciado la retirada del producto de los puntos de venta y la recuperación de las unidades adquiridas por los consumidores. La AEMPS también ha trasladado las medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para su difusión.
La agencia recomienda a las personas que tengan una unidad del lote afectado que no la utilicen. El número de lote figura en el envase. En caso de disponer de una unidad correspondiente al lote 24100513, debe devolverse al punto de compra o contactar con la empresa responsable para gestionar la devolución.
A los establecimientos, la AEMPS les pide revisar tanto los productos expuestos a la venta como los almacenados. Si cuentan con unidades del lote afectado, deben retirarlas de la comercialización y ponerse en contacto con Suavinex Group SL.
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