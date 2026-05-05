“Liarla parda”: de un desastre químico viral a una expresión para cualquier caos cotidiano

“Liarla parda” se usa hoy para describir una situación que se ha descontrolado: una metedura de pata grande, un lío monumental, un problema que empieza mal y acaba peor. No es simplemente equivocarse. Es equivocarse con ruido, con consecuencias y, a menudo, con público. Se puede “liar parda” en el trabajo, en una reunión familiar, en redes sociales o en una gestión que parecía sencilla y termina convertida en incendio.

La expresión se hizo especialmente popular en España a partir de un episodio muy concreto: una entrevista emitida en televisión en la que una joven socorrista explicaba, nerviosa, que había mezclado productos químicos en una piscina comunitaria y había provocado una nube tóxica. Su resumen fue tan espontáneo como memorable: “La he liado parda”. El accidente obligó a desalojar a vecinos y convirtió aquella frase en material viral.

Ese origen reciente explica por qué la expresión suena todavía muy ligada al español coloquial contemporáneo. No tiene el aire antiguo de otros giros populares ni procede de un refrán rural perdido. Nació, o al menos se disparó, en el ecosistema perfecto para una frase así: televisión, nervios, desastre doméstico, redes y repetición masiva.

Liarla ya existía antes

La palabra “liarla” ya existía antes con el sentido de montar un lío, causar un problema o complicar una situación. Lo peculiar es el añadido “parda”, que funciona como intensificador. No se trata de que el lío sea literalmente de color pardo, sino de que suena más grave, más aparatoso, más difícil de arreglar. En este uso, “parda” cumple una función parecida a “gorda” en expresiones como “liarla gorda”.

Ahora bien, el origen último del adjetivo no está cerrado del todo. Algunas explicaciones lo relacionan con otras expresiones antiguas en las que aparece el color pardo, como “irse de picos pardos” o “gramática parda”, asociadas a registros populares, astucia o ambientes poco respetables. Es una pista posible, pero no una certeza absoluta. Por eso conviene distinguir entre dos planos: la popularización moderna de “liarla parda”, claramente ligada al vídeo de la socorrista, y la historia más antigua de “parda” como intensificador, menos segura y más difícil de documentar.

La fuerza de la expresión está en que dibuja muy bien un tipo de desastre. “Meter la pata” puede ser decir algo inoportuno. “Equivocarse” puede sonar neutro. “Liarla parda”, en cambio, tiene movimiento: alguien toca lo que no debe, mezcla lo que no entiende, decide mal o actúa sin medir las consecuencias, y de pronto todo se complica.

Por eso funciona tan bien en el lenguaje de internet. Es breve, visual y exagerada sin llegar a ser vulgar. Sirve para un fallo doméstico, una decisión política, un error empresarial o una bronca pública. Tiene humor, pero también juicio: quien “la lía parda” no solo se equivoca, sino que deja un rastro de caos detrás.

El caso de la socorrista fijó la expresión en la memoria colectiva porque parecía contenerla entera: una situación aparentemente rutinaria, un error químico, una nube tóxica, vecinos desalojados y una protagonista que, al contarlo, encontró sin querer la frase perfecta. Desde entonces, “liarla parda” dejó de ser solo una forma coloquial de hablar de un lío y se convirtió en una fórmula casi automática para nombrar cualquier desastre que se va de las manos.