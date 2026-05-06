Pere Navarro, director general de Tráfico, zanja la polémica de la baliza V-16: “No hay marcha atrás”
El máximo responsable de la DGT destaca las "ventajas" de este dispositivo y reafirma su importancia para evitar atropellos
EFE
Desde que este 2026 las balizas V-16 se han convertido en obligatorias han sido mucho sus detractores. Estos dispositivos luminosos de emergencias sustituyen a los antiguos triángulos desde el 1 de enero y, en la actualidad, es el único sistema legal para señalizar un vehículo parado por una avería o un accidente en la carretera.
La baliza V-16 debe estar homologada y tener conectividad para poder ser localizado. Una de las principales ventajas que la Dirección General de Tráfico (DGT) destaca de este nuevo dispositivo es que se coloca en el techo del vehículo sin necesidad de salir de él (se baja la ventanilla y se pone sobre el techo), lo que reduce el riesgo de atropellos.
Sin embargo, algunas voces críticas han cuestionado que en algunas situaciones la visibilidad de la baliza es reducida. Por ejemplo, en cambios de rasante o condiciones meteorológicas adversas.
Pere Navarro: “Con las balizas son todo ventajas”
Sobre este dispositivo se ha referido recientemente el director general de la DGT, Pere Navarro, quien ha afirmado que las balizas “han venido para quedarse, no hay marcha atrás” y ha confirmado que con ellas son todo ventajas. Navarro se ha expresado así en la apertura de la jornada 'Peatones y seguridad vial', organizada en la Domus de A Coruña, tal y como recoge EFE.
"No hay que bajar del coche, tiene luz, que no tenían los triángulos", ha sentenciado, al tiempo que ha remarcado que es un elemento de seguridad "importante y obligatorio" de cara a "evitar atropellos".
Evitar atropellos
En su intervención, Pere Navarro ha alertado de la cifra de fallecidos por atropello en España y ha apelado a hacer una "reflexión" a este respecto para reducir esta cifra. "En la ciudad, casi la mitad de los fallecidos son peatones", ha aseverado.
"Somos el país de Europa que más camina, que tiene más desplazamientos a pie", ha indicado el jefe de la DGT, para insistir en que "uno de cada diez fallecidos en la carretera es por atropello".
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