Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crucero hantavirusMulta VPP Sant JoanPlayas Bandera Azul AlicanteDisculpas Sanidad paciente abandonadaEl tiempo AlicanteMejores restaurantesHorchatería Azul Alicante
instagramlinkedin

Pere Navarro, director general de Tráfico, zanja la polémica de la baliza V-16: “No hay marcha atrás”

El máximo responsable de la DGT destaca las "ventajas" de este dispositivo y reafirma su importancia para evitar atropellos

Así funciona la baliza V16 obligatoria

Así funciona la baliza V16 obligatoria

Europa Press

O. Casado

EFE

Desde que este 2026 las balizas V-16 se han convertido en obligatorias han sido mucho sus detractores. Estos dispositivos luminosos de emergencias sustituyen a los antiguos triángulos desde el 1 de enero y, en la actualidad, es el único sistema legal para señalizar un vehículo parado por una avería o un accidente en la carretera. 

La baliza V-16 debe estar homologada y tener conectividad para poder ser localizado. Una de las principales ventajas que la Dirección General de Tráfico (DGT) destaca de este nuevo dispositivo es que se coloca en el techo del vehículo sin necesidad de salir de él (se baja la ventanilla y se pone sobre el techo), lo que reduce el riesgo de atropellos.

Sin embargo, algunas voces críticas han cuestionado que en algunas situaciones la visibilidad de la baliza es reducida. Por ejemplo, en cambios de rasante o condiciones meteorológicas adversas.

La baliza V16 será obligatoria a partir del 1 de enero del 2026

La baliza V16 será obligatoria a partir del 1 de enero del 2026

La baliza V16 será obligatoria a partir del 1 de enero del 2026 / Pilar Cortés

Pere Navarro: “Con las balizas son todo ventajas”

Sobre este dispositivo se ha referido recientemente el director general de la DGT, Pere Navarro, quien ha afirmado que las balizas “han venido para quedarse, no hay marcha atrás” y ha confirmado que con ellas son todo ventajas.  Navarro se ha expresado así en la apertura de la jornada 'Peatones y seguridad vial', organizada en la Domus de A Coruña, tal y como recoge EFE.

"No hay que bajar del coche, tiene luz, que no tenían los triángulos", ha sentenciado, al tiempo que ha remarcado que es un elemento de seguridad "importante y obligatorio" de cara a "evitar atropellos".

Pere Navarro, en el centro, durante su intervención en la presentación del teléfono 018.

Pere Navarro, en el centro, durante su intervención en la presentación del teléfono 018. / Kiko Huesca

Evitar atropellos

En su intervención, Pere Navarro ha alertado de la cifra de fallecidos por atropello en España y ha apelado a hacer una "reflexión" a este respecto para reducir esta cifra. "En la ciudad, casi la mitad de los fallecidos son peatones", ha aseverado.

Noticias relacionadas y más

"Somos el país de Europa que más camina, que tiene más desplazamientos a pie", ha indicado el jefe de la DGT, para insistir en que "uno de cada diez fallecidos en la carretera es por atropello".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alicante, la ciudad donde casi la mitad de su población ya vive en barrios pobres
  2. Educación da marcha atrás y solo obligará a los profesores de segundo de Bachillerato a estar en las evaluaciones
  3. Estas son las siete playas que obtienen o recuperan la bandera azul en 2026 en Alicante
  4. Una joven de 24 años desaparece tras permanecer dos horas y media tirada a las puertas de Urgencias del Hospital de Sant Joan con un brote psicótico
  5. Alicante se convierte en la capital del swing este fin de semana
  6. Filtraciones y quinielas ganadoras: el jurado de las Belleas del Foc, en el centro de la polémica
  7. Un instituto en Elche con nombre del candidato al Nobel ilicitano: el IES Carrús se llamará Francis Mojica
  8. La tramitación del proyecto de urbanización del sector E-18 con 126 adosados junto a Los Palmerales de Elche encara la recta final

Pere Navarro, director general de Tráfico, zanja la polémica de la baliza V-16: “No hay marcha atrás”

Pere Navarro, director general de Tráfico, zanja la polémica de la baliza V-16: “No hay marcha atrás”

Hilaturas Miel desarrolla hilos para alimentación que se degradan al final de la vida útil del producto

Hilaturas Miel desarrolla hilos para alimentación que se degradan al final de la vida útil del producto

El vídeo de “tiburones” en la orilla de Guardamar que ha encendido el debate entre pescadores

El vídeo de “tiburones” en la orilla de Guardamar que ha encendido el debate entre pescadores

Las protestas educativas se multiplican en Alicante

Las protestas educativas se multiplican en Alicante

Rescatan en Aspe a un niño de 2 años tras quedar encerrado en un vehículo

Rescatan en Aspe a un niño de 2 años tras quedar encerrado en un vehículo

IMEP presenta su III edición del Congreso de Protocolo y Eventos

IMEP presenta su III edición del Congreso de Protocolo y Eventos

L’hospital de la Vila realitza amb èxit el seu primer ‘bypass’ gàstric i deixa de dependre de l’hospital d’Alacant

L’hospital de la Vila realitza amb èxit el seu primer ‘bypass’ gàstric i deixa de dependre de l’hospital d’Alacant
Tracking Pixel Contents