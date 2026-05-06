Bronca entre la ministra Mónica García y el presidente Clavijo por la orden de enviar a Canarias el crucero afectado por el hantavirus

El crucero holandés MV Hondius, con un brote de hantavirus a bordo, atracará entre el viernes y el sábado en Canarias. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Sanidad acordaron ayer por la noche que el barco, fondeado hace dos días frente a Cabo Verde, recale en Santa Cruz de Tenerife. Y, de esta forma, impusieron al Gobierno de Canarias la acogida del buque. El Hospital de La Candelaria tratará, al menos, a uno de los pacientes más graves del crucero, un médico que al cierre de esta edición iba a ser evacuado en un avión medicalizado desde Praia hasta Tenerife Norte. Emergencias se preparaba también para recibir a otros dos pasajeros infectados.

Para justificar su decisión –con cambio de criterio incluido– Sanidad apeló anoche a «la obligación moral y legal de auxiliar» a los 147 pasajeros del Hondius, entre los que hay 14 españoles. El Gobierno de Canarias no comparte la orden y argumenta que hay «más razones políticas que médicas». Esta es la crónica de 24 horas de negociaciones, con exigencia incluida, tras una bronca telefónica entre la ministra Mónica García y el presidente Fernando Clavijo.

Hace 36 días que el MV Hondius partió de Ushuaia (Argentina) y el balance de su travesía son tres personas fallecidas, cuatro evacuadas de urgencia (tres ayer) y un tira y afloja entre las autoridades y la naviera Oceanwide Expeditions por el lugar en el que desembarcar a los pasajeros. Apenas diez días más tarde de encender los motores, algunos viajeros comenzaron a presentar síntomas de fiebre, problemas digestivos o dolores musculares. Se sospechó que estos turistas podrían haberse contagiado de hantavirus, una enfermedad provocada por el contacto con roedores. El 11 de abril falleció la primera víctima, un hombre holandés de 70 años, seguido de su mujer.

Pero no fue hasta el 27 de abril cuando se confirmó el pronóstico médico, tras la muerte de uno de los pasajeros en Sudáfrica y la evacuación de otro, que sigue ingresado grave en Johannesburgo. La OMS (Organización Mundial de la Salud) sumó ayer otros tres afectados al brote, mientras el buque continuaba fondeado frente a la costa de Cabo Verde, a unas 50 millas Praia, cuyas autoridades denegaron la entrada por motivos de «seguridad pública nacional».

Epidemiólogos de la OMS, ayer, en el crucero. / La Provincia

Ante esta negativa, surgió el destino Canarias. La naviera comunicó su decisión de emprender rumbo hacia España sin solicitar permiso para atracar en el Puerto de Las Palmas ni en el de Santa Cruz de Tenerife. Con la intención de los responsables del crucero sobre la mesa, la OMS se aventuró a señalar, a primera hora de la mañana de ayer, que su plan era que el barco continuase hasta las Islas y, allí, en colaboración con las autoridades españolas, se desinfectase.

Sería en suelo canario donde se realizaría una «investigación epidemiológica completa», incluyendo una evaluación del riesgo de los pasajeros. Así lo aseguró la directora del departamento de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias, Maria Van Kerkhove, en una rueda de prensa.

Pero el Ministerio de Sanidad, a cargo de Mónica García, tardó poco en pronunciarse y desmintió la información. A las 11.30 hora canaria, Sanidad manifestó que no había ninguna decisión tomada sobre el desembarco, y solo hora y media más tarde, en esta cronología de idas y venidas, España y la OMS explicaron que no habría acuerdo sin que los epidemiólogos inspeccionasen el buque.

A primera hora de la tarde, con la radiografía más clara, la propuesta del Ministerio fue tajante: evacuar en Cabo Verde a los sintomáticos y los contactos de riesgo que viajaban en el crucero y que el barco continuase, sin efectuar escala en Canarias, hasta Holanda. «Se va a intentar que en Cabo Verde se evacuen los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo», informó el departamento que dirige García, y dejó clara su postura: «No hay motivo clínico para realizar una escala en Canarias, salvo que aparezcan nuevos casos sintomáticos durante el trayecto entre Cabo Verde y las Islas».

Y aquí llega el cambio de versión. Tras la revisión del crucero por parte de los epidemiólogos, a las 21.23 horas, Sanidad comunicó que España acogerá la embarcación en «cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario». La naviera había insistido en recalar en las Islas.

La notificación se publicó tras una tensa conversación telefónica por la tarde entre la ministra y el presidente Clavijo, que se encuentra en Bruselas de viaje oficial. En la llamada, Clavijo defendió que, si la infraestructura del barco no está infectada, no hay motivo para permitirle atracar en el Puerto de Santa Cruz y que debe continuar la travesía hasta Holanda, país de bandera de la naviera.

En la orden pesan también razones electorales, argumenta Canarias. Por una parte, las elecciones que se van a celebrar en Cabo Verde, que rechazó hospitalizar a los pasajeros, y por otra la campaña electoral de Andalucía, comunidad que dispone en Sevilla de unidades médicas especializadas para atender a los pacientes.

Sanidad sostiene, citando a la OMS, que Cabo Verde no puede recibir el crucero. «Canarias es el lugar más próximo con las capacidades necesarias. España tiene una obligación moral y legal de auxiliar a estas personas, entre las que se encuentran varios ciudadanos españoles», subrayó el Ministerio, que puso en valor la Unidad de Alto Aislamiento del Hospital de La Candelaria.

Exámenes y traslados

Al cierre de esta edición, solo se conocía con seguridad que un paciente iba a ser evacuado de urgencia en avión medicalizado a Canarias, tras una petición de auxilio emitida por parte de Países Bajo, que iba a ser el responsable de su traslado a suelo holandés. Sanidad especificó que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) estaba realizando un examen exhaustivo del barco «para determinar qué personas deben ser evacuadas de urgencia en Cabo Verde». «El resto seguirán rumbo Canarias, donde esperan arribar en un plazo de tres o cuatro días», explicó Sanidad.

«Una vez allí, tripulación y pasajeros serán convenientemente examinados, atendidos y traslados a sus correspondientes países», añadió el departamento de García. Esto se hará en aviones que partirán desde los aeropuertos de Canarias. «El proceso será articulado mediante un protocolo común de casos y contactos elaborado por la OMS y el ECDC y contará con todas las garantías de seguridad necesarias».

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Tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes especiales habilitados ad hoc para esta situación, «evitando todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal sanitario», garantizó el Ministerio, aunque los detalles del protocolo todavía no se han definido. El rumbo final del Hondius –aunque Canarias nunca estuvo en su radar– se impuso ayer, con una bronca sanitaria que permanece abierta entre Gobierno nacional y regional.

Jake Rosmarin / La Provincia