Qué dice la psicología sobre la gente que vuelve a casa o al coche para comprobar que había cerrado con llave

Volver sobre tus pasos para comprobar si has cerrado la puerta de casa o el coche con llave es una escena muy común. Estás ya en la calle, en el trabajo o a punto de dormir, y de repente aparece la duda: “¿Lo habré cerrado bien?”. La mayoría de las veces, la respuesta es sí. Pero aun así mucha gente necesita mirar de nuevo, tocar el pomo, tirar de la manilla o volver al aparcamiento para quedarse tranquila.

La psicología no interpreta ese gesto siempre como una señal de trastorno. En muchos casos es simplemente una conducta de comprobación puntual, ligada al cansancio, las prisas, el estrés o la rutina. Cuando una acción se hace en piloto automático —cerrar la puerta, apagar el gas, bloquear el coche— el cerebro puede no registrar el recuerdo con nitidez. No porque no se haya hecho, sino porque se hizo sin atención plena.

El problema aparece cuando la comprobación deja de ser ocasional y se convierte en una necesidad repetida. Ahí entra un mecanismo psicológico conocido: la persona busca certeza, revisa para calmar la ansiedad y, durante unos segundos, siente alivio. Pero ese alivio dura poco. Al cabo de un rato puede volver la duda, y con ella una nueva comprobación.

La posibilidad del TOC

Ese círculo está muy estudiado en el trastorno obsesivo-compulsivo, aunque no todas las personas que comprueban tienen TOC. La Asociación Americana de Psicología incluye las conductas repetitivas de comprobación entre las compulsiones habituales del TOC, especialmente cuando consumen tiempo, generan malestar significativo o interfieren en la vida diaria.

La clave está en la intensidad, la frecuencia y el grado de interferencia. No es lo mismo volver un día a mirar si el coche está cerrado que necesitar comprobarlo varias veces, grabarlo con el móvil, pedir a otra persona que lo confirme o llegar tarde de forma habitual por miedo a haber cometido un descuido.

Lo paradójico es que comprobar demasiado puede empeorar la inseguridad. Algunas revisiones sobre la comprobación compulsiva señalan que la ansiedad, la incertidumbre y la sensación exagerada de responsabilidad pueden activar la necesidad de revisar; pero, a la vez, la repetición de la comprobación puede reducir la confianza en la memoria. Es decir: cuanto más se comprueba, menos seguro puede sentirse uno de lo que acaba de comprobar.

Esto explica por qué una persona puede cerrar la puerta, comprobarla, alejarse diez metros y volver a dudar. No necesariamente ha olvidado lo que hizo. Lo que falla es la confianza en el recuerdo. El cerebro no pide información nueva: pide una sensación absoluta de certeza, y esa sensación rara vez llega.

El miedo a las consecuencias

También influye el miedo a las consecuencias. Quien vuelve a casa no siempre teme solo que la puerta esté abierta. Puede imaginar un robo, una fuga, un incendio, una responsabilidad moral o económica. En el TOC, las compulsiones suelen buscar reducir la ansiedad o prevenir una consecuencia temida, aunque la persona sepa que la reacción es excesiva. La International OCD Foundation explica que estas conductas ofrecen una solución temporal, pero no resuelven el fondo del problema.

Un joven muestra signos de ansiedad. / INFORMACION

En un nivel más cotidiano, revisar puede ser una forma de recuperar control. En épocas de estrés, con exceso de tareas o falta de sueño, aumentan los despistes y también la necesidad de asegurarse. El cerebro intenta cerrar mentalmente una acción que se quedó borrosa. Por eso algunas estrategias simples ayudan: decir en voz alta “he cerrado la puerta”, mirar conscientemente la llave al girarla o crear una rutina breve y siempre igual.

La diferencia está en no convertir esa rutina en un ritual interminable. Una comprobación consciente puede ser útil; cinco comprobaciones seguidas suelen alimentar el problema. La seguridad práctica no exige certeza perfecta, sino una confianza razonable.

Los especialistas suelen recomendar prestar atención si la conducta empieza a ocupar demasiado tiempo, genera angustia intensa, obliga a modificar planes o afecta al descanso, al trabajo o a las relaciones. En esos casos conviene consultar con un profesional de salud mental, especialmente si la persona siente que no puede resistirse a comprobar aunque sepa que ya lo ha hecho.

Volver una vez para mirar si el coche está cerrado no dice demasiado de alguien. Puede hablar de prudencia, cansancio o simple distracción. Pero cuando la comprobación se vuelve una trampa diaria, la psicología apunta a algo más profundo: no buscamos solo una puerta cerrada, buscamos que la duda se calle. Y la duda, cuando se la alimenta con rituales, aprende a volver.