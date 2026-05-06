El Hospital de La Candelaria cuenta con una única habitación de aislamiento para acoger a los infectados por hantavirus
Solo hay ocho unidades con este tipo de instalaciones en toda España, siendo el Hospital Carlos III de Madrid y el hospital militar Gómez Ulla los únicos con más de una cama
El Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, en Tenerife, cuenta con una sola cama de aislamiento para tratar a pacientes muy infecciosos. Una tipología en la que se encuadrarían los afectados por el brote de hantavirus del crucero MV Hondius que está previsto que sean fletados finalmente a Países Bajos. El médico que estaba previsto que llegara a Canarias, también será trasladado al país europeo después de corroborar una mejora en su estado de salud, tal y como ha confirmado este miércoles el Ministerio de Sanidad.
De las ocho instalaciones habilitadas en España para tratar a este tipo de pacientes, solo dos cuentan con más de una habitación. Son, en concreto, el Hospital Carlos III de Madrid, que tiene entre dos y tres; y el Hospital Militar Gómez Ulla, que cuenta con un total de siete. El resto de los hospitales públicos acreditados con Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UAAN) cuentan con tan solo una.
Por tanto, Canarias solo podría acoger a uno de los pacientes directamente en sus instalaciones sanitarias si así se requiriera, al igual que hizo en 2014 tras sospechar que un voluntario de Cruz Roja de 38 años podría estar afectado por ébola.
El protocolo obligará al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria a desplegar una importante cantidad de efectivos, así como pertrecharse de todo tipo de materiales sanitarios de protección.
Visto bueno al traslado a Países Bajos
Con respecto al buque afectado por hantavirus que se encuentra fondeado en Cabo Verde, hasta ahora se ha dado el visto bueno a la evacuación en avión medicalizado de tres enfermos hasta Países Bajos, tal y como ha confirmado el Ministerio de Exteriores del país.
La evacuación de uno de los afectados, un médico holandés se iba a llevar a cabo durante la madrugada de este miércoles hacia Canarias, pero se aplazó después de que el Servicio Canario de la Salud (SCS) requiriera más información acerca del estado del paciente. Finalmente, el Ministerio de Sanidad ha confirmado que será trasladado a Países Bajos.
Ocho contagios
Desde que comenzó el brote se han constatado ocho contagios de hantavirus –algunos de ellos aún sospechosos–: tres de ellos han fallecido, uno se encuentra en la UCI en Sudáfrica, otros dos son contactos sopechosos y otro contacto de riesgo. El último caso confirmado por la OMS es el de un ciudadano suizo que desembarcó junto a su mujer antes de que se conociera la existencia del brote y que está siendo tratado en Zúrich.
Se desconoce el grado de contacto del resto de los pasajeros con la fauna local durante el viaje o antes del embarque en Ushuaia el pasado 1 de abril. El buque transporta un total de 147 personas, incluyendo 88 pasajeros y 59 tripulantes. Los pasajeros y la tripulación a bordo representan 23 nacionalidades, de los cuales 13 pasajeros y 1 tripulante son de nacionalidad española
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