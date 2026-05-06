¿Está la inteligencia artificial matando a la Wikipedia? El aviso en España: "Lee esto antes de que sea tarde"

Wikipedia ha vuelto a mostrar en España uno de sus mensajes más reconocibles: una petición directa a los usuarios para que hagan una donación. El aviso, visible este 6 de mayo, insiste en una cifra que resume bien el modelo de la enciclopedia: menos del 2% de las personas que usan Wikipedia hacen donaciones.

La campaña forma parte de la recaudación anual de la Fundación Wikimedia, la organización sin ánimo de lucro que sostiene Wikipedia y otros proyectos de conocimiento libre. En España, el banner aparece desde ayer, 5 de mayo, hasta el 2 de junio de 2026, según la propia página informativa de la campaña.

El mensaje apela a una cantidad concreta: 2,75 euros. La idea que plantea Wikipedia es sencilla: si todas las personas que la usan aportaran esa cifra, el objetivo de la campaña se alcanzaría en unas horas. No se trata de una suscripción obligatoria ni de un muro de pago, sino de una petición voluntaria para sostener un servicio que sigue siendo gratuito para el lector.

El aviso en España de la Wikipedia. / Wikipedia

La Fundación Wikimedia explica que las donaciones se reinvierten en Wikipedia, en el resto de proyectos Wikimedia y en la misión de mantener el conocimiento libre. La propia página de donación de la fundación subraya que cada aportación ayuda a que Wikipedia siga siendo accesible y recuerda que solo una pequeña parte de sus lectores contribuye económicamente.

El tono del aviso busca tocar una fibra muy concreta: “Piensa en todo lo que has aprendido con Wikipedia este año”. Wikipedia no pide dinero por un producto nuevo, sino por algo que muchos usuarios consultan casi sin pensarlo: una fecha, una biografía, una explicación rápida, un contexto histórico, una duda científica o una referencia cultural. Sin embargo, el creciente uso de la inteligencia artificial está afectando a Wikipedia, al igual que al resto de las webs.

25 años después

La campaña también intenta diferenciar a Wikipedia del resto de internet. El mensaje insiste en que, después de 25 años, la enciclopedia sigue siendo gratuita, sin anuncios y sin suscripciones. “Wikipedia sigue siendo el internet que nos prometieron”, dice el texto mostrado a los usuarios en España. Es una frase pensada para contrastar con una red cada vez más dominada por plataformas cerradas, publicidad invasiva, contenidos de pago y algoritmos opacos.

La Wikipedia en un móvil y en un ordenador. / INFORMACIÓN

La pregunta que suele surgir cada vez que aparece el banner es si Wikipedia está en peligro inmediato. La campaña no significa que la enciclopedia vaya a desaparecer de un día para otro si no se dona en ese momento. Es una fórmula periódica de financiación para sostener una infraestructura enorme: servidores, seguridad, desarrollo tecnológico, herramientas de edición, apoyo a comunidades, lucha contra abusos y mantenimiento de los proyectos Wikimedia.

Wikipedia no pertenece a una gran tecnológica tradicional ni funciona como una red social basada en publicidad. Su modelo depende de una minoría de usuarios que decide pagar por un servicio que la mayoría utiliza gratis. De ahí la insistencia en el dato del 2%: no solo sirve para pedir dinero, sino para recordar que el peso económico de Wikipedia recae sobre muy pocos lectores.

El objetivo al que alude el banner es, por tanto, económico: completar la meta de recaudación prevista para la campaña española. La cifra exacta no aparece en el mensaje mostrado al usuario.

La paradoja es esa: una de las páginas más consultadas del mundo sigue dependiendo de que una minoría muy pequeña decida pagar por lo que todos usan.