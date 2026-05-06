Robles explica que el aislamiento de los pasajeros del crucero con hantavirus será voluntario

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha explicado este miércoles que el aislamiento en el hospital militar Gómez Ulla para los catorce pasajeros españoles del crucero en el que hubo contagios de hantavirus será voluntario.

Además, no serán ingresados en la unidad de infecciosos del hospital, como ocurrió años atrás con el caso del ébola, sino que simplemente estarán ubicados en habitaciones individualizadas, ha indicado Robles, en declaraciones a la prensa remitidas por el Ministerio.

La titular de Defensa ha indicado que su departamento está trabajando de forma coordinada con el Ministerio de Sanidad en la preparación de un avión militar medicalizado en la base de Torrejón de Ardoz para que sea el que recoja en Canarias a los pasajeros españoles del MV Hondius, el crucero en el que se han dado contagios de hantavirus.

El traslado en ese avión se hará con todas las medidas de prevención y seguridad necesarias por parte de la tripulación y de los médicos, ha insistido Robles, aunque los pasajeros sean asintomáticos, ha añadido.

Respecto al ingreso a la cuarentena en el hospital militar, ha recalcado que la harán "siempre que voluntariamente quieran", dado que es una medida privativa de libertad, para la que firmarían un consentimiento informado.

Durará esa cuarentena "el tiempo que digan los médicos", ha señalado la ministra, que ha distinguido esta actuación del rigor con el que se trata el ébola, que es "un caso distinto".

La ministra ha destacado la gran preparación en enfermedades contagiosas que tienen en el hospital militar Gómez Ulla, con "una experiencia muy grande en este tema".