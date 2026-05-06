Rotondas mortales: las glorietas dejan 309 fallecidos y más de 54.000 heridos en cinco años en España

Las rotondas forman parte del paisaje diario de cualquier conductor, pero no son tan inofensivas como parecen. Entre 2020 y 2024, los siniestros registrados en glorietas urbanas y en carretera dejaron 309 personas fallecidas y más de 54.000 heridas de distinta gravedad en España, según un estudio de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) elaborado con datos estadísticos oficiales de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Solo en 2024, 59 personas murieron en accidentes ocurridos en glorietas y 10.758 resultaron heridas, entre graves y leves. La mayoría de las víctimas se concentró en rotondas situadas en vías urbanas, donde se registró alrededor del 70% de los afectados.

El dato confirma una tendencia preocupante: las glorietas, diseñadas para ordenar el tráfico y reducir la gravedad de determinados cruces, siguen siendo un punto conflictivo cuando se usan mal. Entradas precipitadas, cambios de carril bruscos, salidas desde el interior y dudas sobre la prioridad explican buena parte de los sustos diarios en este tipo de intersecciones.

Acceso a una rotonda. / EL PERIÓDICO

El estudio de AEA también analiza el comportamiento de todas las intersecciones, tanto glorietas como cruces convencionales. Y ahí el aumento es muy acusado. En carretera, los accidentes con víctimas en intersecciones pasaron de 7.043 en 2020 a 13.007 en 2024, lo que supone un incremento del 84%. Es decir, en cinco años prácticamente se han duplicado.

En ciudad, la subida también es importante. Los siniestros con víctimas en intersecciones urbanas pasaron de 21.817 en 2020 a 31.570 en 2024, más de un 40% de aumento. El matiz es relevante: 2020 fue el año del desplome de la movilidad por la pandemia, por lo que parte de la comparación parte de un suelo anormalmente bajo. Aun así, la evolución refleja un problema de seguridad vial que no se puede despachar como una simple vuelta a la normalidad.

En las glorietas urbanas, las cifras de víctimas muestran una presión constante. En 2020 murieron 29 personas y hubo 5.735 heridos. En 2021, los fallecidos bajaron a 20, pero los heridos subieron a 7.452. En 2022 se contabilizaron 21 muertos y 8.597 heridos; en 2023, 25 fallecidos y 7.481 heridos; y en 2024, 23 muertos y 7.590 heridos.

Cómo circular con seguridad en una rotonda

El problema no está solo en la infraestructura, sino en cómo se circula por ella. La regla básica es conocida, pero no siempre respetada: tienen prioridad los vehículos que ya están dentro de la glorieta. Antes de entrar hay que reducir la velocidad, observar a la izquierda y no incorporarse hasta estar seguro de que se puede hacer sin obligar a frenar a quienes ya circulan por ella.

La entrada en la rotonda: el momento crítico / DGT

La colocación también importa. Como norma general, conviene entrar desde el carril derecho cuando esté libre y sea posible. Una vez dentro, el carril exterior es el más recomendable para circular si está disponible, especialmente cuando se van a tomar las primeras salidas. Los carriles interiores pueden utilizarse para adelantar, cambiar de sentido o tomar salidas más alejadas, pero siempre con una condición: hay que volver al exterior con tiempo suficiente antes de abandonar la glorieta.

Dentro: por el carril exterior / DGT

El momento de la salida es uno de los más delicados. La maniobra debe hacerse desde el carril exterior derecho. Salir directamente desde un carril interior cruzando la trayectoria de otros vehículos es una de las conductas más peligrosas y una fuente habitual de colisiones laterales.

Si el conductor no puede colocarse a tiempo, lo más seguro es dar otra vuelta y buscar de nuevo la salida desde una posición correcta.

Salir: desde la derecha / DGT

La visibilidad es otro factor decisivo. En glorietas con vegetación, señales, desniveles u otros obstáculos que impidan ver bien el tráfico, la recomendación es reducir aún más la velocidad e incluso detenerse antes de entrar si no hay una visión completa. La prisa en una rotonda rara vez compensa.

Los datos de AEA dejan un mensaje claro: las glorietas no son simples trámites de conducción. Son intersecciones con normas precisas y riesgos reales. En cinco años han acumulado cientos de muertos y decenas de miles de heridos. Y la diferencia entre una maniobra segura y un accidente suele estar en tres gestos muy básicos: entrar con calma, circular bien colocado y salir siempre desde la derecha.