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Brote vírico

Última hora de la evolución del crucero MV Hondius con un brote de hantavirus, en directo

El navío, que ha registrado tres muertes y siete afectados por este virus, se encuentra fondeado en Cabo Verde

El crucero neerlandés MV Hondius.

El crucero neerlandés MV Hondius. / EFE

Redacción

Santa Cruz de Tenerife / Las Palmas de Gran Canaria

El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que se ha cobrado tres muertes y ha afectado a siete pasajeros, se encuentra fondeado en Cabo Verde a la espera de recibir la orden de dirigirse a Canarias o a otro destino. Desde la Organización Mundial de la Salud, según apunta Reuters, han confirmado que el navío se dirigirá a puerto canario.

Por su parte, las últimas informaciones del Ministerio de Sanidad desmienten esto y se encuentran a la espera de los próximos datos epidemiológicos para determinar la siguiente escala del Hondius. Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria que se ha desatado en el Atlántico.

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