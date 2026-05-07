Alerta sanitaria por la retirada de varios lotes de un laxante
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ordena retirar unidades distribuidas de varias presentaciones por un defecto de calidad detectado en estudios de estabilidad
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha publicado una alerta sanitaria por la retirada del mercado de varios lotes del medicamento Emuliquen Laxante, en distintas presentaciones.
La alerta, con número R_18/2026, fue publicada este 6 de mayo de 2026 y afecta a productos cuyo titular de autorización de comercialización es Lainco, S.A., con sede en Rubí, Barcelona.
El defecto detectado corresponde a un resultado fuera de especificaciones en el contenido de una impureza, identificado durante estudios de estabilidad. La AEMPS clasifica el defecto como de clase 2 y aclara que se trata de un problema de calidad que no supone un riesgo vital para el paciente.
Las medidas cautelares adoptadas consisten en la retirada del mercado de todas las unidades distribuidas de los lotes afectados y su devolución al laboratorio por los cauces habituales. Las comunidades autónomas deberán realizar el seguimiento de la retirada.
Los medicamentos afectados contienen como principios activos parafina líquida y picosulfato sódico.
Lotes retirados
Las presentaciones incluidas en la alerta son:
Emuliquen Laxante 478,26 mg/ml + 0,3 mg/ml emulsión oral, frasco de 230 ml
Número de registro: 16678
Código nacional: 744011
Lotes afectados:
- 1129, caducidad 30/04/2027
- 1130, caducidad 30/04/2027
- 1131, caducidad 30/04/2027
- 1132, caducidad 31/05/2027
- 1133, caducidad 31/05/2027
- 1134, caducidad 31/05/2027
- 1138, caducidad 30/06/2027
- 1139, caducidad 30/06/2027
- 1140, caducidad 30/06/2027
- 1141, caducidad 30/06/2027
- 1142, caducidad 30/06/2027
- 1143, caducidad 30/06/2027
- 1144, caducidad 31/07/2027
- 1145, caducidad 31/07/2027
- 1146, caducidad 31/07/2027
- 1147, caducidad 31/07/2027
- 1148, caducidad 31/07/2027
- 1149, caducidad 31/07/2027
Emuliquen Laxante 7.173,9 mg/4,5 mg emulsión oral en sobres, envase de 10 sobres
Número de registro: 64258
Código nacional: 821249
Lotes afectados:
- 1135, caducidad 30/11/2026
- 1136, caducidad 30/11/2026
- 1137, caducidad 30/11/2026
Emuliquen Laxante 7.173,9 mg/4,5 mg emulsión oral en sobres, envase de 200 sobres
Número de registro: 64258
Código nacional: 603035
Lote afectado:
- 1135, caducidad 30/11/2026
La distribución del medicamento afectado se ha realizado a través de la cadena de distribución y dispensación. La AEMPS ha ordenado la retirada de las unidades afectadas para evitar que sigan disponibles en el mercado.
El fabricante del producto es Lainco S.A., situado en la avenida Bizet, 8-12, en Rubí, Barcelona.
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