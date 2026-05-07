iryo reanuda los trayectos de la línea Madrid–Málaga con hasta 10 frecuencias diarias

Desde el pasado 30 de abril, los trayectos de iryo en la línea Madrid–Málaga ya están de nuevo operativos, coincidiendo con la fecha de reapertura comunicada por ADIF. La oferta se ha restablecido con hasta 10 frecuencias diarias, distribuidas en 5 servicios por sentido. Dentro de esta programación, además, están incluidos los servicios transversales Barcelona–Málaga, con 2 circulaciones diarias (1 ida y 1 vuelta).

Con esta reactivación del servicio, la compañía restablece progresivamente su operativa en uno de los corredores de alta velocidad con mayor demanda del país, recuperando la conexión entre el centro y el sur de la península y ofreciendo nuevamente a los viajeros una alternativa de movilidad basada en la flexibilidad y la calidad para facilitar sus desplazamientos tanto por motivos profesionales como turísticos.

Los horarios ya pueden consultarse a través de los canales habituales de venta, así como en la web www.iryo.eu.

Pasajeros del iryo. / /

Proceso de crecimiento

De esta forma, el que es el primer operador privado de Alta Velocidad en España por número de frecuencias, retoma su proceso de consolidación en el país. Hasta este mes de abril, iryo ha transportado a más de 23 millones de pasajeros gracias a más de 74.000 operaciones realizadas, así como a su propuesta de valor basada en la calidad del servicio. Su cuota de mercado varía entre el 23% y el 28% en los principales corredores: Madrid–Barcelona, Madrid–Valencia, Madrid–Sevilla y Madrid–Málaga.

Vista de interior de un vagón de iryo. / /

Actualmente cuenta con una flota de 20 trenes Frecciarossa de última generación, además de un servicio diferencial que se traduce en una marca gastronómica propia y local, Haizea, permitiéndole ofrecer un servicio de menú en el asiento en tarifas superiores. A su vez, cuenta con personal propio a bordo, los Asistentes iryo, que brindan al pasajero una atención personalizada y una gestión en tiempo real.