Jenófanes de Colofón, filósofo presocrático de la Antigua Grecia: “Si los bueyes, los caballos y los leones tuvieran manos, dibujarían a sus dioses con forma de bueyes, caballos y leones”

Jenófanes de Colofón lanzó contra la religión griega una crítica sencilla y devastadora: los seres humanos fabrican dioses a su imagen. Si los animales pudieran pintar, decía, también crearían divinidades parecidas a ellos. Los caballos dibujarían dioses con cuerpo de caballo; los leones, con cuerpo de león; los bueyes, con forma de buey. La conclusión era incómoda para su época y sigue siéndolo hoy: quizá muchas imágenes sagradas dicen más del creyente que de lo divino.

La frase apunta directamente contra el antropomorfismo, la tendencia a representar a los dioses con rasgos humanos. En la Grecia arcaica, las divinidades de Homero y Hesíodo no solo tenían cuerpo humano: también sentían celos, deseo, ira, orgullo, engaño y venganza. Eran inmortales, pero demasiado parecidos a quienes los adoraban. Jenófanes vio ahí un problema filosófico y moral.

Su crítica no consistía simplemente en burlarse de la religión popular. Iba más lejos. Si cada pueblo imagina a sus dioses con sus propios rasgos, entonces la imagen de la divinidad puede ser una proyección cultural. Los etíopes, decía en otro fragmento, representan a sus dioses negros y chatos; los tracios, rubios y de ojos azules. No hay neutralidad en esas imágenes: cada comunidad convierte su propio rostro en modelo de lo absoluto.

La potencia de Jenófanes está en haber detectado algo que la modernidad repetiría siglos después con otras palabras. La religión no solo habla del cielo; habla también de la sociedad que la produce. Sus dioses revelan miedos, jerarquías, deseos, límites morales y formas de poder. Una comunidad guerrera puede venerar dioses violentos. Una sociedad patriarcal puede imaginar dioses masculinos. Una cultura obsesionada con la belleza puede convertir la perfección física en señal divina.

Por eso su pensamiento no envejece. La pregunta de fondo sigue abierta: ¿creemos en dioses o en versiones engrandecidas de nosotros mismos? ¿Buscamos lo sagrado o buscamos confirmación? Jenófanes no niega sin más la posibilidad de lo divino, pero desconfía de las imágenes demasiado humanas, demasiado locales, demasiado cómodas. Sospecha de los dioses que se parecen demasiado a sus fieles.

La divinidad abstracta

En ese gesto hay un paso decisivo hacia una idea más abstracta de la divinidad. Jenófanes defendió también que Dios, o lo divino, no debía parecerse a los mortales ni en cuerpo ni en pensamiento. Frente a los dioses teatrales de la mitología, propuso una noción más elevada, menos narrativa y menos sometida a pasiones humanas. No era todavía el monoteísmo filosófico plenamente desarrollado, pero sí una ruptura con la imaginación religiosa tradicional.

La frase de los animales tiene además una fuerza visual extraordinaria. No necesita tecnicismos. Jenófanes reduce una disputa teológica a una escena casi cómica, y por eso resulta tan eficaz: muestra el mecanismo de la proyección sin explicarlo de forma abstracta.

Leída desde el presente, su crítica se extiende más allá de la religión. También fabricamos líderes, héroes, enemigos e ideales a nuestra medida. Cada época dibuja sus propios absolutos con los rasgos que admira. Lo que una sociedad llama sagrado, ejemplar o intocable suele reflejar lo que esa sociedad quiere ser, teme perder o necesita justificar.

Jenófanes incomoda porque obliga a mirar el espejo que hay detrás del altar. Su frase no destruye necesariamente la fe, pero la vuelve menos ingenua. Invita a separar lo divino de nuestras proyecciones, a desconfiar de las imágenes que nos dan demasiada razón y a preguntarnos cuánto hay de cultura, deseo y vanidad en aquello que presentamos como verdad eterna.

Más de dos milenios después, la idea conserva su filo. Si los bueyes, los caballos y los leones pudieran pintar, crearían dioses semejantes a ellos. Los humanos, parece decir Jenófanes, no hemos hecho algo muy distinto.