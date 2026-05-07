Sergio Ramírez, escritor candidato a la silla de la RAE que dejó vacante Vargas Llosa: “La mayor revolución es ver el mundo como lo ve el otro”

Sergio Ramírez sabe demasiado bien que la palabra “revolución” puede llenarse de promesas y acabar convertida en una jaula. Participó en la revolución sandinista, fue vicepresidente de Nicaragua y terminó convertido en una de las voces más críticas contra el régimen de Daniel Ortega. Su biografía atraviesa el entusiasmo, el desencanto, la política, la literatura y el exilio. Por eso, cuando afirma que “la mayor revolución es ver el mundo como lo ve el otro”, no está pronunciando una frase amable sobre la tolerancia: está tocando una de las heridas centrales del siglo XX latinoamericano y de nuestro presente.

La idea desplaza la revolución del territorio de las armas al de la mirada. No se trata de conquistar un palacio, tomar una plaza o imponer un programa, sino de algo más difícil y menos vistoso: suspender por un momento la propia certeza para intentar comprender la vida desde otra conciencia. En una época acostumbrada a convertir cada desacuerdo en identidad y cada identidad en barricada, esa operación mental resulta casi subversiva.

Ramírez, candidato a la silla de la RAE que dejó vacante Vargas Llosa, no plantea una empatía blanda ni una equidistancia cómoda. Ver el mundo como lo ve el otro no significa absolverlo todo, ni diluir las responsabilidades, ni renunciar al juicio moral. Significa aceptar que ninguna causa política, por noble que se crea, puede sostenerse sobre la deshumanización del contrario. El fanatismo empieza justo ahí: cuando el otro deja de ser una persona y se convierte en obstáculo, enemigo, traidor, caricatura o cifra.

La literatura ha trabajado siempre sobre esa grieta. Una novela permite habitar vidas ajenas sin pedir permiso, entrar en una memoria distinta, mirar desde una culpa que no es la propia, desde una derrota, un deseo, una vergüenza o una fe que quizá no compartimos. La ficción no cambia el mundo por decreto, pero altera algo previo a toda política: la capacidad de imaginar al otro como alguien real.

La historia de Nicaragua y de América Latina

En la obra de Sergio Ramírez, esa preocupación aparece atravesada por la historia de Nicaragua y por las grandes fracturas de América Latina. Dictaduras, revoluciones, caudillos, esperanzas rotas, exilios y violencias no funcionan en sus libros como telón de fondo, sino como materia moral. Ramírez mira la historia sin ingenuidad: sabe que los grandes relatos pueden liberar, pero también pueden devorar a quienes decían venir a salvar.

Sergio Ramírez, en su casa de Madrid. / Alba Vigaray

Ahí la frase del premio Cervantes 2017 adquiere su peso. “La mayor revolución es ver el mundo como lo ve el otro” puede leerse como una advertencia contra la política que pierde oído. Contra los discursos que solo buscan obediencia. Contra la tentación de confundir justicia con revancha y convicción con ceguera. La verdadera transformación no empieza cuando todos repiten lo mismo, sino cuando una sociedad todavía es capaz de escuchar aquello que la incomoda.

También es una frase contra el narcisismo intelectual. Buena parte del debate público actual premia la respuesta rápida, la burla, la simplificación y el aplauso de los propios. Comprender al otro exige lo contrario: lentitud, matiz y una forma de humildad que no da titulares fáciles. Requiere admitir que nuestra mirada no agota la realidad, que hay sufrimientos que no vemos, razones que no compartimos y experiencias que no caben en nuestras consignas.

La revolución de la que habla Ramírez no tiene épica inmediata. No se canta en marchas ni se resume en un lema de campaña. Pero toca la raíz de cualquier convivencia democrática: sin la posibilidad de ponerse en el lugar del otro, la política se convierte en administración del desprecio. Y una sociedad que solo sabe despreciar termina encerrada en su propio ruido.

Quizá por eso la frase resulta tan literaria. No promete pureza ni victoria. Propone una tarea. Mirar desde fuera de uno mismo, aceptar la complejidad del otro y resistirse a la comodidad de las certezas absolutas. Para un escritor que ha visto cómo las revoluciones pueden traicionarse a sí mismas, esa puede ser la revolución más difícil: no conquistar al otro, sino reconocerlo.