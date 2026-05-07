Subastan online más de 800 objetos de la historia del rock: de guitarras de Johnny Cash y Metallica a los shorts de Sabrina Carpenter

La historia del rock vuelve a ponerse precio. Julien’s Auctions ha anunciado los detalles de “Iconos de la Música”, una subasta en vivo y online que reunirá más de 800 objetos musicales vinculados a algunas de las figuras más influyentes de la cultura popular. La venta se celebrará los días 29 y 30 de mayo en el Hard Rock Cafe de Times Square, en Nueva York, y ya admite pujas a través de la web de la casa de subastas.

La colección de este año mira especialmente al poder del heavy metal y al legado de KISS, coincidiendo con el 50 aniversario del debut de la banda en Londres. Tras pasar por Londres y Tokio, la exposición itinerante llegará al Hard Rock Cafe de Nueva York el 13 de mayo y permanecerá abierta al público a diario.

La pieza estrella es una de esas guitarras que justifican por sí solas una subasta: la Gibson Les Paul Ace #1 de 1975 de Ace Frehley, guitarrista de KISS. El instrumento, con acabado Sunburst, está estimado entre 400.000 y 600.000 dólares. Según Julien’s, Frehley la utilizó en directo y en estudio más que cualquier otra guitarra de su repertorio, lo que la convierte en una pieza central para los seguidores de la banda y para los coleccionistas de rock.

No será el único objeto de Frehley. La subasta incluye también una Gibson Les Paul Custom Signature de 1997, usada en el escenario del Super Bowl XXXIII, estimada entre 40.000 y 60.000 dólares; una Gibson Les Paul Jr Sanchez Custom plateada, usada en la gira de reunión de KISS de 1996, valorada entre 10.000 y 15.000 dólares; y prendas personales del músico, como una chaqueta de la gira japonesa de Rock & Roll Over de 1977, con una mancha de maquillaje que el propio Frehley atribuyó a su maquillaje posterior al concierto.

Otra de las grandes joyas será la Guild F-412 de doce cuerdas de Stevie Ray Vaughan, de 1969, utilizada por el guitarrista en su actuación de MTV Unplugged del 30 de enero de 1990. Su precio estimado se mueve entre 300.000 y 500.000 dólares.

Joyas del country y del rock

La subasta también recupera una pieza fundamental de la historia del country y del rock estadounidense: la Martin D-18 de 1954 de Johnny Cash, guitarra acústica que tocó en su debut en el Grand Ole Opry en 1956. Julien’s destaca que Cash la utilizó entre 1954 y 1956, el periodo en el que grabó temas como “Hey, Porter”, “Folsom Prison Blues”, “I Walk the Line” y “There You Go”. La estimación aparece entre 80.000 y 100.000 dólares, aunque en la información promocional previa se sitúa el rango en hasta 200.000 dólares.

Metallica estará representada por una de las guitarras más reconocibles de Kirk Hammett: su primera ESP Custom “Ouija” que brilla en la oscuridad, usada en escenario y estudio y firmada por el propio músico. Hammett la inscribió como “la primera guitarra Ouija: 0001” y la describió como una de sus guitarras principales para giras y grabaciones durante los años noventa. La estimación va de 250.000 a 350.000 dólares.

También saldrá a puja una Charvel Art Series de Eddie Van Halen, usada en el escenario y firmada personalmente por el guitarrista en su última actuación con Sammy Hagar. Su precio estimado oscila entre 50.000 y 70.000 dólares.

El recorrido por el rock de guitarras continúa con instrumentos de Izzy Stradlin, Adam Clayton, Mick Mars, Billy Duffy y Dave Mustaine. Entre ellos destaca una Gibson HR Fusion 1 de 1987 que Gibson regaló a Stradlin durante la grabación de Appetite for Destruction y que aparece de forma destacada en el videoclip de “Welcome to the Jungle”, con una estimación de 30.000 a 50.000 dólares.

También se ofrece un Fender Jazz Bass vintage de 1985 de Adam Clayton, usado en estudio y en directo, incluido Live Aid, estimado entre 20.000 y 40.000 dólares; una Gibson Explorer de 1984 de Mick Mars, valorada entre 20.000 y 30.000 dólares; y una Gibson Les Paul Custom de 1976 de Billy Duffy, utilizada en escenarios, estudios y videoclips y vinculada al álbum Sonic Temple de The Cult.

La venta no se limita a guitarras. Entre los lotes figuran un gong Zildjian de Black Sabbath usado en concierto por Bill Ward, con una estimación de 3.000 a 5.000 dólares; una camiseta de Paul Cook, de los Sex Pistols, usada en el escenario en 1977 y estimada entre 10.000 y 15.000 dólares; y un traje de terciopelo de John Bonham, batería de Led Zeppelin, confeccionado a medida y usado en una fotografía de 1976, con un valor estimado de 15.000 a 25.000 dólares.

The Beatles también tendrán su espacio con una funda de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band firmada por la banda, estimada entre 20.000 y 40.000 dólares. Otro lote especialmente simbólico será la letra original manuscrita de “Woodstock”, de Joni Mitchell, con una estimación de 20.000 a 30.000 dólares.

Objetos más recientes

La subasta incorpora además objetos de artistas más recientes, como unos shorts Bluemarine usados por Sabrina Carpenter en el videoclip de “Manchild”, estimados entre 1.000 y 2.000 dólares, y unos guantes usados por Lisa, de BLACKPINK, en una sesión de fotos para W Magazine en 2025, valorados entre 400 y 600 dólares.

Martin Nolan, cofundador y director ejecutivo de Julien’s Auctions, sostiene que el interés por los objetos de colección musicales está alcanzando “niveles sin precedentes”, impulsado por coleccionistas que valoran tanto la importancia cultural de los instrumentos como el legado de los artistas que los usaron.

La venta llega en un momento en el que el mercado de la memorabilia musical se ha convertido en una extensión del culto contemporáneo a la cultura pop. No se compran solo guitarras, chaquetas o letras manuscritas: se compran fragmentos físicos de momentos que marcaron la historia de la música. La promesa para los coleccionistas es clara: acercarse a aquello que normalmente pertenece al escenario, al estudio o al mito.

Lista de los artículos más destacados

La horquilla de precios muestra bien la amplitud de la subasta. La pieza más cara del listado es la Gibson Les Paul Ace #1 de 1975 de Ace Frehley, estimada entre 400.000 y 600.000 dólares. En el extremo opuesto aparecen unos guantes usados por Lisa, de BLACKPINK, en una sesión de fotos para W Magazine en 2025, con una estimación de entre 400 y 600 dólares. Entre medias, Julien’s reúne guitarras históricas, ropa de escenario, manuscritos, objetos personales y piezas recientes de la cultura pop.

La subasta online incluye 800 objetos míticos de la historia del rock. / INFORMACIÓN

Ace Frehley:

Gibson Les Paul Ace #1 de 1975 con acabado Sunburst (Precio estimado: $400.000 - $600.000)

Gibson Les Paul Custom Signature de 1997, Cherry Sunburst, usada en el escenario del Super Bowl XXXIII (Prueba de artista #007) (Precio estimado: $40.000 - $60.000)

Gibson Les Paul Jr Sanchez Custom, Silver Sparkle Metallic, usada por Ace Frehley en el espectáculo de luces de la gira de reunión de KISS de 1996 (Precio estimado: $10.000 - $15.000)

Chaqueta de la gira de 1977: La chaqueta personal de Ace Frehley para la gira "Rock & Roll Over" de 1977. Todos los miembros de Kiss recibieron personalmente una de estas chaquetas del legendario promotor japonés, Udo, durante la gira japonesa de la banda. La chaqueta tiene una mancha de maquillaje que Ace confirmó que provenía directamente de su maquillaje posterior al concierto. (Precio estimado entre $4.000 y $6.000)

Kimono - Kimono negro largo con forro rojo bordado con un dragón dorado de la época de la gira "Rock & Roll Over" (Precio estimado: $4.000 - $6.000)

Mono usado en el escenario por Ace Frehley/Arthur Kane - Mono de terciopelo morado de una pieza con cremallera asimétrica en el pecho y brazaletes negros. El mono era originalmente plateado/blanco y lo usó en el escenario Arthur Kane de The New York Dolls. Kane se lo regaló a Frehley, quien lo tiñó de morado antes de usarlo en el escenario. (Precio estimado: $3.000 - $5.000)

Guitarras y bajos

Stevie Ray Vaughan | Guild F-412 de doce cuerdas de 1969. Stevie tocó esta guitarra durante su actuación del 30 de enero de 1990 en MTV Unplugged (Precio estimado: $300.000 - $500.000)

Metallica | Kirk Hammett. Primera guitarra eléctrica ESP personalizada que brilla en la oscuridad, usada en escenario y estudio, firmada por él. Inscrita por Hammett: "¡La primera guitarra Ouija: 0001! Esta fue una de mis guitarras principales para giras y grabaciones durante los años 90." ($250.000 - $350.000)

Johnny Cash | Guitarra acústica Martin D18 de 1954, usada en el Grand Ole Opry en 1956 (Precio estimado: $80.000 - $100.000)

Eddie Van Halen | Guitarra Charvel Art Series 076, usada en el escenario y firmada personalmente, de su última actuación con Sammy Hagar (Precio estimado: $50.000 - $70.000)

Izzy Stradlin | Gibson HR Fusion 1 de 1987. Gibson le regaló la guitarra a Stradlin en 1987, cuando la banda grababa "Appetite For Destruction". Se utilizó de forma destacada en el videoclip de "Welcome To The Jungle" (Precio estimado: $30.000 - $50.000).

Adam Clayton | Bajo Fender Jazz Bass vintage de 1985 con acabado natural, usado en estudio y en directo en Live Aid (Precio estimado: $20.000 - $40.000).

Mick Mars | Gibson Explorer de 1984, usada en el Teatro Mick Mars. Propiedad de Mick Mars de Mötley Crüe, quien también la tocó (Precio estimado: $20.000 - $30.000).

The Cult | Guitarra Gibson Les Paul Custom de 1976 de Billy Duffy, usada en escenarios, estudios y videoclips, con tapa natural. Esta guitarra se utilizó para la portada del cuarto álbum de estudio de The Cult, "Sonic Temple", publicado en 1989 (Precio estimado: entre 20.000 y 30.000 dólares).

Guitarra acústica Gibson Southern Jumbo de 1966, propiedad de Gary Busey y utilizada en la película "The Buddy Holly Story", con DVD (Precio estimado: $10.000 - $20.000)

Guitarra eléctrica Dean Blood Lust de doble mástil Mustaine V de 2007, usada en concierto y firmada por Dave Mustaine | Megadeth (Precio estimado: $5.000 - $7.000)

Gong Zildjian de Black Sabbath, usado en concierto por Bill Ward (Precio estimado: $3.000 - $5.000)

Tesoros personales y más: