Brote vírico
Trasladan a Países Bajos al paciente con síntomas de hantavirus que permanecía en un avión en Gran Canaria
El pasajero del crucero 'MV Hontius' con sospecha del virus fue finalmente evacuado a Ámsterdam en un nuevo avión aéreo medicalizado
Aránzazu Fernández
El pasajero con sintomatología de hantavirus que permanecía desde ayer en un avión en el Aeropuerto de Gran Canaria fue trasladado finalmente este jueves a Ámsterdam (Países Bajos) en una nueva aeronave medicalizada, distinta a la que inicialmente se encontraba en la isla. Así lo confirmaron fuentes de la Delegación del Gobierno de España en Canarias.
Según la información facilitada, el dispositivo se desarrolló bajo la coordinación de las autoridades competentes y de la compañía encargada del operativo, aplicando en todo momento los protocolos sanitarios y de seguridad previstos para este tipo de situaciones.
El primer avión salió vacío hacia Róterdam
El avión medicalizado que permanecía en Gran Canaria desde el inicio de la incidencia abandonó posteriormente la isla sin pasajeros ni pacientes a bordo. En la aeronave viajaba únicamente la tripulación.
El aparato realizó además una escala técnica en Valencia para repostar combustible antes de continuar su ruta con destino final en Róterdam.
Coordinación sanitaria y medidas de seguridad
Fuentes de la Delegación del Gobierno subrayaron que todas las actuaciones se llevaron a cabo siguiendo los procedimientos establecidos para garantizar la seguridad sanitaria y operativa tanto de los equipos implicados como del entorno aeroportuario.
- Alicante, la ciudad donde casi la mitad de su población ya vive en barrios pobres
- Educación da marcha atrás y solo obligará a los profesores de segundo de Bachillerato a estar en las evaluaciones
- Estas son las siete playas que obtienen o recuperan la bandera azul en 2026 en Alicante
- Una joven de 24 años desaparece tras permanecer dos horas y media tirada a las puertas de Urgencias del Hospital de Sant Joan con un brote psicótico
- Alicante se convierte en la capital del swing este fin de semana
- Filtraciones y quinielas ganadoras: el jurado de las Belleas del Foc, en el centro de la polémica
- Educación suprime tres ciclos de FP en Elche y recula con cuatro tras la presión de los institutos
- Un instituto en Elche con nombre del candidato al Nobel ilicitano: el IES Carrús se llamará Francis Mojica