Antoine Lavoisier, padre de la química moderna: “Nada se crea, nada se pierde, todo se transforma”

Hay frases que sobreviven a su autor porque logran explicar el mundo con una claridad casi brutal. “Nada se crea, nada se pierde, todo se transforma” es una de ellas. Asociada a Antoine Lavoisier, resume el principio de conservación de la masa y condensa una revolución intelectual: la materia no surge de la nada ni se desvanece sin rastro; cambia, se combina, se separa, adopta otras formas.

Tal día como hoy, el 8 de mayo de 1794, Antoine Lavoisier murió guillotinado en París durante la Revolución francesa. Tenía 50 años y ya era una figura decisiva de la ciencia europea. Hoy se le considera uno de los padres de la química moderna, no solo por sus descubrimientos, sino por haber cambiado la manera misma de estudiar las sustancias, las reacciones y la composición de la materia.

Lavoisier no inventó la química desde cero, pero la sacó de un territorio todavía lleno de confusión, nombres heredados y teorías defectuosas. Frente a explicaciones vagas, impuso medición. Frente a intuiciones, balanzas. Frente a la vieja idea del flogisto —una sustancia imaginaria que se creía liberada durante la combustión—, propuso una explicación basada en el oxígeno y en el análisis riguroso de lo que entra y sale de una reacción.

Ahí está la clave de su frase más famosa. En una reacción química, las sustancias pueden cambiar de aspecto, de estado o de combinación, pero la masa total permanece. Lo que había antes sigue estando después, aunque reorganizado. El mundo material no funciona por desapariciones mágicas, sino por transformación.

La sentencia suele citarse como si fuera una frase literal cerrada de Lavoisier, aunque conviene matizar que es una formulación popular y resumida de su principio. Su valor, en cualquier caso, es indiscutible: expresa con fuerza una idea científica central. Nada se crea de la nada. Nada se pierde del todo. Todo pasa a otra forma.

Esa intuición tuvo consecuencias enormes. Permitió pensar las reacciones químicas con precisión, abrió el camino a una nomenclatura moderna y ayudó a convertir la química en una ciencia cuantitativa. Ya no bastaba decir que algo ardía, fermentaba o se descomponía. Había que medir, pesar, comparar y demostrar.

Su prestigio no le sirvió para evitar perder la cabeza

La muerte de Lavoisier añade una paradoja amarga. El hombre que ayudó a ordenar la materia murió arrastrado por el desorden político de su tiempo. Durante la Revolución francesa fue condenado por su papel como antiguo recaudador de impuestos, una actividad vinculada a la Ferme générale, institución profundamente impopular. Su prestigio científico no bastó para salvarlo.

La leyenda atribuye al matemático Joseph-Louis Lagrange una frase demoledora tras su ejecución: “Bastó un instante para cortar esa cabeza, pero Francia necesitará un siglo para producir otra igual”. Como ocurre con muchas sentencias históricas, puede haber matices sobre su transmisión exacta, pero la idea refleja bien la dimensión de la pérdida.

Lavoisier encarna una de las tensiones más intensas de la modernidad: la ciencia como búsqueda de orden en un mundo convulso. Su laboratorio hablaba de precisión, método y equilibrio; la guillotina, de violencia política y ruptura. Entre ambos extremos quedó una figura que transformó para siempre la manera de entender la naturaleza.

Por eso su frase sigue funcionando más allá de la química. “Nada se crea, nada se pierde, todo se transforma” puede leerse también como una metáfora cultural. Las ideas cambian de forma. Las sociedades se recomponen. Las crisis destruyen unas estructuras y alimentan otras. La materia, la historia y la vida rara vez desaparecen sin dejar huella.

Pero su sentido más profundo sigue siendo científico. Lavoisier enseñó que el cambio no es caos si se sabe mirar. Detrás del humo, del fuego, del metal oxidado o de una sustancia que parece desaparecer, hay una contabilidad rigurosa de la naturaleza. Todo se mueve, todo se altera, todo se transforma. Pero nada se esfuma sin más.