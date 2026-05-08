Qué buscan los observadores de aves en el vertedero de Ushuaia, posible foco del hantavirus

El basurero municipal de Ushuaia, a unos siete kilómetros del centro de la ciudad argentina, se ha convertido en uno de los puntos bajo investigación por el brote de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius. Este viernes, una joven de 32 años ha sido ingresada en el Hospital de Sant Joan de Alicante como caso sospechoso de hantavirus vinculado al crucero: la pasajera compartió avión con la paciente que falleció en Johannesburgo.

La hipótesis que analizan las autoridades no significa que el origen esté confirmado allí: el Ministerio de Salud argentino ha señalado que la investigación sigue abierta y que aún se desconoce la ruta exacta de transmisión, aunque las investigaciones ubican una posible "zona cero" del hantavirus en este vertedero.

De hecho, diversos equipos técnicos trabajan en estos momentos en la ciudad para capturar roedores y conseguir cercar el origen del foco de manera definitiva. Desde el Gobierno argentino han afirmado que Tierra del Fuego no ha reportado casos de hantavirus desde que se inició la notificación obligatoria en 1996, por lo que todas las hipótesis permanecen abiertas.

Matamito blanco o caracara araucano

Aunque pueda parecer extraño, el basurero de Ushuaia es conocido entre observadores de aves por la facilidad para captar desde la distancia especies diversas. No se trata de un atractivo turístico convencional, sino que funciona más bien como punto de interés para determinados viajeros aficionados a la naturaleza, la fotografía y la ornitología. Estos "cazadores de aves" visitan esta ubicación con el fin de lograr ver algún ejemplar del matamico blanco, también conocido como "caracara de garganta blanca" o caracara araucano.

El caracara araucano o matamito blanco se ve atraído por los residuos orgánicos del vertedero, al ser una especie carroñera.

El caracara araucano es de la familia de los falcónidos y habita el bosque andino patagónico entre Chile y Argentina. El aspecto de los adultos es similar al del Caracara andino: se diferencia de este por su pecho blanco y miden entre 47 y 55 centímetros.

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No es la úncia especie presente en el vertedero, de hecho, un estudio publicado en Journal of Raptor Research documentó el uso del basurero por rapaces carroñeras y facultativas, con hasta 225 aves de cinco especies alimentándose en la zona de depósito durante el periodo analizado. Sin embargo, el matamito blanco especialmente difícil de observar en su medio natural, lo que hace que un vertedero sea, para esta ave carroñera, un "punto de encuentro" donde poder hallarla con mayor facilidad.