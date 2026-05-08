La DGT lo confirma: lo que pocos saben de llevar la baliza v-16 y el móvil en el coche

Las balizas v-16 han venido para quedarse pero eso no significa que sigan rodeadas de polémica. Hace pocos días Pere Navarro, director de la Dirección General de Tráfico (DGT) se mostraba tajante al afirmar que “no hay marcha atrás” con el uso de este dispositivo ya que tiene muchas ventajas.

Las balizas v-16 han llegado para sustituir a los tradicionales triángulos de emergencia ya que reducen drásticamente el riesgo de atropello en carreteras y autopistas cuando se sufre un accidente o el coche se queda parado en la vía. Desde el 1 de enero de 2026, las balizas conectadas son obligatorias y los modelos luminosos sin conectividad han dejado de ser válidos. Para comprobar si tu baliza está o no homologada en esta página de la DGT está el listado completo de los modelos legales.

La balizas v-16, luminosas y conectadas

La baliza v-16 se enciende y se coloca sobre el techo del coche de forma magnética. El dispositivo emite una señal luminosa visible a larga distancia que hace visible al vehículo a un kilómetro de distancia en condiciones favorables.

Además, envía automáticamente la ubicación del vehículo averiado o accidentado a la plataforma DGT 3.0 que informará al resto de vehículos recibirá a través de los navegadores, las aplicaciones de movilidad o los ordenadores de a bordo. Por su parte, los conductores de vehículos antiguos o sin este tipo de tecnología podrán informarse del incidente a través de los Paneles de Mensaje Variable que estén en las proximidades.

Europa Press

¿Hace falta el móvil para que funcione la baliza v-16?

Una de las cuestiones que más preguntas han suscitado con el uso de la baliza v-16 es precisamente el relativo a esta conectividad. Muchos conductores creen que estos dispositivos necesitan una app, Bluetooth o conexión directa con el smartphone, pero no es así: la baliza no depende del teléfono móvil del usuario para realizar ese envío.

Según confirma la DGT, la baliza lleva en su interior un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble que son los encargados de la conexión. Así pues no hace falta que el dispositivo esté vinculado al móvil de ningún modo ni hacer uso de aplicaciones distintas. Se enciende y está conectada, sin más.

Esto supone una ventaja muy importante ya que la baliza funcionará sin depender de si tu móvil tiene batería, está apagado o no tiene cobertura o si al sufrir un accidente no puedes acceder a tu teléfono.

¿Cuánto cuesta la conectividad de la baliza v-16?

La conectividad ya la has pagado, ya que el coste está incluido en el precio de venta. Lo que sí debes saber es que tu compañía telefónica no te va a cobrar otra cuantía a parte. “La legislación marca una disponibilidad de conectividad mínima de 12 años”, recoge la DGT.