Alerta sanitaria
Confinada en un hospital en Cataluña una mujer asintomática que tuvo contacto con la pasajera del avión que luego murió
Esta persona se convierte en el tercer contacto en España vinculado al brote de hantavirus del crucero MV Hondius
EFE / Redacción
Las autoridades sanitarias han identificado un nuevo contacto relacionado con el brote de hantavirus del crucero Hondius, que según precisa el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), es una mujer que vive en Cataluña, no tiene síntomas y viajó en el mismo avión de la neerlandesa fallecida.
Según la investigación epidemiológica, esta persona no había sido identificada inicialmente debido a un cambio de asiento en el avión, circunstancia que dificultó su localización en la primera reconstrucción de contactos, han informado fuentes del Ministerio de Sanidad.
La mujer que ha sido ingresada en un centro hospitalario catalán para pasar una cuarentena compartió un rato en el avión del vuelo Johannesburgo-Amsterdam, con la paciente neerlandesa que acabó falleciendo tras ser desembarcada antes de que el vuelo despegara. La mujer, de mediana edad, se había intercambiado el asiento con su sobrina, que pasó a sentarse varias filas atrás. Según el Canal 24 Horas, la mujer, vecina de Barcelona, está ingresada en el Hospital Clínic.
Esta mujer sería el tercer contacto identificado en España por haber coincidido en ese avión con la neerlandesa fallecida, ya que hay una paciente ingresada en un hospital de Alicante con síntomas compatibles de hantavirus, y otra mujer sudafricana que también viajó en esa aeronave y pasó una semana en Barcelona antes de volver a su país, donde ha sido localizada sin síntomas.
"De acuerdo con el protocolo aprobado este mismo viernes, todas las personas consideradas contactos, como es esta mujer, deberán someterse a una cuarentena obligatoria, pero en su caso no será en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, sino en un centro catalán al haber sido identificado por las autoridades de esta comunidad", explican fuentes del Ministerio de Sanidad.
Este nuevo contacto deberá permanecer en habitaciones individuales y sin visitas, con vigilancia activa que incluye el registro de la temperatura dos veces al día para detectar precozmente cualquier síntoma compatible.
También se practicará una prueba de PCR y otra a los siete días. Además, se llevará a cabo una
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