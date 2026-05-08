John Stuart Mill, filósofo: “Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y espíritu, el individuo es soberano”

Antes de que las redes sociales convirtieran el juicio público en una maquinaria diaria, John Stuart Mill ya había advertido del peligro de una sociedad que vigila, corrige y castiga a quien se sale de la norma. “Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y espíritu, el individuo es soberano”, la frase del filósofo británico, fallecido tal día como hoy, 8 de mayo, en el año 1873, condensa una de las ideas más poderosas del liberalismo moderno: la persona no pertenece al Estado, ni a la sociedad, ni a la mayoría, ni a la costumbre. Se pertenece a sí misma.

La sentencia procede de Sobre la libertad, publicado en 1859, un libro breve y decisivo en la historia del pensamiento político. Mill no defendía una libertad abstracta, decorativa o cómoda. Defendía algo más conflictivo: el derecho de cada individuo a pensar, hablar, elegir y vivir de una manera que otros pueden considerar equivocada, desagradable o incluso escandalosa, siempre que no dañe directamente a terceros.

Ahí está el centro de su pensamiento: el llamado principio del daño. Para Mill, la sociedad solo puede limitar legítimamente la libertad de una persona cuando sus actos perjudican a otros. No basta con que una conducta parezca inmoral, imprudente, rara o contraria a las normas dominantes. Si afecta solo a quien la realiza, el individuo debe conservar la última palabra.

Contra la “tiranía de la mayoría”

Esa idea sigue siendo explosiva porque choca con una tentación muy humana: querer proteger a los demás de sus propios errores. Mill sabía que la presión social puede ser tan asfixiante como una ley. No hace falta una cárcel para recortar la libertad de alguien; a veces basta con el miedo al qué dirán, la vigilancia moral, la censura pública o la imposición de una forma única de vivir.

Por eso su defensa del individuo no era solo jurídica, sino cultural. Mill desconfiaba de la “tiranía de la mayoría”: esa situación en la que la opinión dominante aplasta a las minorías, a los excéntricos, a los disidentes o a quienes simplemente se salen del carril. Para él, una sociedad libre no es aquella donde todos piensan igual, sino aquella donde incluso las ideas incómodas pueden expresarse.

Su argumento a favor de la libertad de expresión también conserva una vigencia feroz. Mill sostenía que silenciar una opinión es un error incluso cuando creemos que esa opinión es falsa. Si resulta ser verdadera, la sociedad pierde una verdad. Si es falsa, obliga a quienes tienen razón a defender mejor sus ideas. Y si contiene una parte de verdad, como suele ocurrir, puede corregir la soberbia de las certezas dominantes.

La frase sobre el individuo soberano no debe confundirse con egoísmo absoluto. Mill no defendía que cada uno pudiera hacer cualquier cosa sin consecuencias. Su libertad termina donde empieza el daño real a los demás. Pero exigía mucho cuidado antes de usar esa palabra, “daño”, para convertir gustos, miedos o prejuicios colectivos en prohibiciones.

Debates contemporáneos

Leído hoy, Mill entra de lleno en debates contemporáneos: el cuerpo, la identidad, la salud, la educación, la moral pública, las redes sociales, la vigilancia tecnológica, la libertad de expresión, el paternalismo del Estado y los límites de la presión social. ¿Hasta dónde puede una sociedad proteger a alguien de sí mismo? ¿Cuándo una opinión merece ser combatida y cuándo prohibida? ¿Qué parte de nuestra vida debe quedar fuera del alcance de la mayoría?

Su respuesta sigue siendo incómoda para todos los bandos. Mill incomoda a quienes quieren que el Estado lo regule todo por el bien común, pero también a quienes invocan la libertad solo cuando les conviene. Su principio obliga a distinguir entre ofensa y daño, entre desacuerdo y persecución, entre crítica legítima y coerción.

La grandeza de Mill está en que no idealiza al individuo como un ser perfecto. Sabe que las personas se equivocan, se contradicen y toman malas decisiones. Pero entiende que una vida humana solo puede madurar si tiene margen para experimentar. La libertad no es un premio para quien acierta, sino la condición para aprender, elegir y hacerse responsable.

“Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y espíritu, el individuo es soberano” sigue sonando fuerte porque toca una pregunta elemental: quién manda sobre nuestra vida. Mill respondió con una claridad que todavía incomoda: mientras no dañemos a otros, nadie debería vivir por nosotros. Ni el Estado, ni la multitud, ni la moral dominante. El primer territorio de libertad es uno mismo.