Nicómaco de Gerasa, filósofo y matemático: “Todo lo que la naturaleza ha ordenado en el universo parece haber sido determinado por el número”

Antes de que las matemáticas se convirtieran en una herramienta escolar, técnica o científica, hubo pensadores que las miraron como algo mucho más ambicioso: una puerta de entrada a la estructura de la realidad. Nicómaco de Gerasa pertenece a esa tradición. Su frase “Todo cuanto la naturaleza ha dispuesto con método en el universo parece, tanto en sus partes como en su conjunto, haber sido determinado y ordenado conforme al número” resume una idea profundamente pitagórica: el mundo no es un caos de cosas sueltas, sino una arquitectura organizada por proporciones, relaciones y armonías.

Nicómaco vivió entre los siglos I y II d. C. y fue uno de los grandes representantes del neopitagorismo, una corriente que recuperó y reinterpretó la herencia de Pitágoras. Para estos pensadores, el número no era solo una cantidad. No servía únicamente para contar ovejas, medir campos o resolver problemas prácticos. El número era una clave metafísica: aquello que permitía comprender por qué el cosmos parecía tener orden, ritmo y regularidad.

Las matemáticas en el centro de la naturaleza

La frase tiene fuerza porque coloca las matemáticas en el centro de la naturaleza. Allí donde otros veían belleza, Nicómaco veía proporción. Allí donde otros hablaban de azar, él buscaba relación. La música, los astros, los ciclos, las formas geométricas, la alternancia de los días y las estaciones: todo podía leerse como una manifestación de un orden numérico más profundo.

Esa visión procede directamente del impulso pitagórico. La tradición atribuye a los pitagóricos el descubrimiento de que los intervalos musicales podían expresarse mediante proporciones numéricas. Una cuerda vibrante, según su longitud, producía sonidos distintos y relaciones armónicas. Aquello fue una revelación filosófica: si la música, una experiencia tan sensible y emocional, podía explicarse con números, quizá el mundo entero también tuviera una estructura matemática.

Nicómaco llevó esa intuición a una forma sistemática. Su Introducción a la aritmética fue una obra influyente durante siglos y ayudó a transmitir una manera de entender los números como realidades cargadas de sentido. No se trataba solo de hacer operaciones, sino de clasificar, interpretar y contemplar el papel de los números en la organización del cosmos.

Leída desde el presente, la frase puede sonar sorprendentemente actual. La física moderna describe el universo mediante ecuaciones. La biología encuentra patrones en la genética, en el crecimiento de las formas o en la organización de los sistemas vivos. La tecnología convierte datos en modelos. La música, la arquitectura, la astronomía y la informática siguen hablando, cada una a su manera, el idioma de las relaciones numéricas.

Dimensión filosófica y espiritual

Pero conviene no confundir a Nicómaco con un científico moderno. Su idea del número estaba envuelta en una dimensión filosófica y espiritual. Para él, el número no era solo una herramienta explicativa, sino una señal de armonía. En su mundo intelectual, conocer los números era acercarse al principio de orden que sostiene lo real.

Ahí está el encanto y también el límite de su pensamiento. La mirada de Nicómaco puede resultar excesiva si se convierte cada número en símbolo cerrado o en explicación universal. Pero conserva una intuición poderosa: la realidad tiene estructura, y esa estructura puede pensarse. Frente a la sensación de desorden, el número ofrece una forma de comprensión.

La frase también invita a mirar de otro modo lo cotidiano. Una flor, una melodía, una órbita, una columna, un calendario o una escala musical no son simples objetos aislados. Pueden verse como formas de proporción. Como equilibrios. Como relaciones entre partes. En esa mirada, las matemáticas dejan de ser una abstracción fría y se convierten en una poética del orden.

Por eso Nicómaco sigue siendo interesante. No por haber anticipado sin más la ciencia contemporánea, sino por haber defendido una idea que atraviesa la historia del pensamiento: entender el mundo exige buscar patrones. No basta mirar las cosas; hay que atender a las relaciones que las hacen ser como son.

“Todo lo que la naturaleza ha ordenado parece haber sido determinado por el número” no es solo una frase sobre matemáticas. Es una declaración sobre la confianza en que la realidad puede ser leída. Y quizá por eso sigue teniendo fuerza: porque allí donde vemos multiplicidad, ruido y movimiento, Nicómaco nos recuerda que puede haber una música escondida bajo las formas.